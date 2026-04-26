ШІ залишив без роботи понад 70 тисяч фахівців техногігантів у 2026 році

Масштаби звільнень на ринку

Лише за перші чотири місяці поточного календарного року роботи позбулися понад 70 тисяч працівників у найбільших корпораціях. Абсолютним лідером за кількістю скорочень стала компанія Oracle, яка звільнила 30 000 осіб. На другому місці опинився гігант електронної комерції Amazon із показником у 16 000 співробітників. До переліку також увійшли корпорація Microsoft (8 750 осіб) та материнська компанія соціальних мереж Meta (8 000 осіб). Окрім того, хвиля зачепила фінтех-проєкт Block, який попрощався з 4 000 спеціалістів, логістичного розробника WiseTech (2 000 осіб), виробника обладнання для створення мікрочипів ASML (1 700 осіб) та розробника корпоративного програмного забезпечення Atlassian (1 600 осіб).

Автоматизація замість людей

Якщо раніше бізнеси пояснювали масові звільнення макроекономічною нестабільністю або наслідками надмірного найму в минулому, то сьогодні пресслужби компаній уже не уникають прямих заяв про те, що саме штучний інтелект є причиною кадрових змін. Технологічні гіганти активно автоматизують виконання рутинних робочих завдань, що дозволяє їм підтримувати операційну діяльність із меншою кількістю персоналу. Вивільнені від виплати зарплат величезні кошти корпорації одразу перенаправляють у фізичну інфраструктуру — зокрема, у зведення нових центрів обробки даних, які забезпечують роботу нейромереж.

Перерозподіл капіталу та реакція інвесторів

Нинішні кадрові чистки є прямим наслідком безпрецедентного зростання капітальних витрат на обчислювальні потужності. За даними аналітиків, цьогоріч корпорації витрачають рекордні суми на закупівлю спеціалізованих процесорів: очікується, що бюджети лише Meta та Microsoft на розбудову ШІ-інфраструктури перетнуть позначку в 110−130 мільярдів доларів для кожної компанії. Відмова від утримання роздутих штатів «білих комірців» дозволяє технологічним гігантам певною мірою компенсувати ці шалені апаратні інвестиції. Фінансові ринки сприймають таку жорстку оптимізацію вкрай схвально: наприклад, коли генеральний директор компанії Block Джек Дорсі відкрито пов’язав звільнення 40% персоналу зі зростанням продуктивності завдяки штучному інтелекту, акції його компанії стрімко підскочили на 20%.