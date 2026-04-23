23 квітня 2026, 12:06

56% українців готові змінити роботу, якщо зарплата буде, як мінімум на 25% вище — опитування «Мінфіну»

Низька заробітна плата залишається головною причиною звільнень в Україні — про це свідчать результати свіжого опитування порталу Work.ua, згідно з яким 31% працівників йдуть саме через фінансовий чинник. Редакція «Мінфіну» вирішила перевірити ці дані серед своїх читачів та провела анонімне опитування, щоб з'ясувати, за яких умов вони готові змінити свою роботу.

Гроші чи вільний час: що змусить українців змінити роботу у 2026 році
Результати опитування «Мінфіну»

В опитуванні взяли участь 629 користувачів, і результати виявилися досить однозначними:

  • Абсолютна більшість респондентів (56%) готові змінити роботу лише за умови підвищення зарплати на +25% і більше.
  • Кожен п'ятий опитаний (20%) обрав би варіант «Така ж ЗП, але менше роботи». Для цих людей вільний час на себе є пріоритетнішим за зростання доходу.
  • 17% респондентів фокусуються на перспективах розвитку.
  • Лише 7% опитаних згодні на зміну роботодавця заради надбавки у +15%.
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 3

crowl
crowl
23 квітня 2026, 13:29
Не працюю і більше ніколи не працюватиму. Я спитав аішку, яку зарплату має мені запропонувати ринок, вона сказала шо ні, ти вже надто дорогий шоб працювати, сиди пиляй хоум есістент і грай в доту.
kadaad1988
kadaad1988
23 квітня 2026, 13:52
Зарплаты растут только у дармоедов депутатов и чинуш, за это боролся майдан 2014-го?! Тогла супер!
Я. ..
Я. ..
23 квітня 2026, 14:41
До чого тут взагалі майдан 2014го? Якби, ти можеш придумати класну ідею, скласти неймовірний бізнес план, знайти фінансування, сам фінансувати витрати бізнесу, але працівники з сусіднього села будуть допускати помилки і бажати красти в тебе майно, вітаю, за такою логікою ти будеш винний в тому, що захотів створити бізнес

Сенс не в тому, що був майдан, а в тому скільки в Україні корумпованих кретинів, всі обирають в депутати між ****ом і ****ом.
