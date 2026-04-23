Низька заробітна плата залишається головною причиною звільнень в Україні — про це свідчать результати свіжого опитування порталу Work.ua, згідно з яким 31% працівників йдуть саме через фінансовий чинник. Редакція «Мінфіну» вирішила перевірити ці дані серед своїх читачів та провела анонімне опитування, щоб з'ясувати, за яких умов вони готові змінити свою роботу.
23 квітня 2026, 12:06
56% українців готові змінити роботу, якщо зарплата буде, як мінімум на 25% вище — опитування «Мінфіну»
Результати опитування «Мінфіну»
В опитуванні взяли участь 629 користувачів, і результати виявилися досить однозначними:
- Абсолютна більшість респондентів (56%) готові змінити роботу лише за умови підвищення зарплати на +25% і більше.
- Кожен п'ятий опитаний (20%) обрав би варіант «Така ж ЗП, але менше роботи». Для цих людей вільний час на себе є пріоритетнішим за зростання доходу.
- 17% респондентів фокусуються на перспективах розвитку.
- Лише 7% опитаних згодні на зміну роботодавця заради надбавки у +15%.
Джерело: Мінфін
