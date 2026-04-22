Хто найбільше наймає в Україні: Опендатабот показав топ роботодавців 2026 року

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
22 квітня 2026, 10:21

Хто найбільше наймає в Україні: Опендатабот показав топ роботодавців 2026 року

Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2026 року, базований на фінансовій звітності підприємств. Трійка лідерів залишається незмінною, а далі рейтинг зазнав незначних змін: Сільпо обігнав Укрпошту. Загалом лише шість компаній із десятки збільшили штат торік.

Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2026 року, базований на фінансовій звітності підприємств.

Хто найбільший роботодавець

Укрзалізниця залишається найбільшим роботодавцем вже понад 5 років, але її команда поступово зменшується. За рік штат компанії скоротився на 5% — до 169 952 співробітників. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії скоротився на 27% або 62,8 тисячі людей.

Друге місце посідає АТБ із 46 649 співробітниками. За рік компанія збільшила команду на 565 людей (+1%), але від початку повномасштабної війни втратила 14 133 працівники (-23%).

Третє місце — у Газорозподільних мереж України, де працює 39 444 людини. За рік компанія додала 1 770 співробітників (+5%) — це найбільше зростання серед усіх у десятці.

Сільпо обігнали Укрпошту та піднялися на четверте місце з показником 32 367 працівників. За рік тут до команди додалася 1 001 людина (+3%), однак у порівнянні з 2021 роком компанія втратила 9 808 співробітників (-23%).

Укрпошта, яка тепер на п’ятому місці, має 31 739 працівників — її штат за рік не змінився, але у довгостроковій перспективі скорочення значне: — 30 634 людини (-49%) до 2021 року.

Нова пошта утримує шосту позицію з 27 572 співробітниками. За рік штат компанії не зазнав особливих змін (+0,2%), водночас з 2021 року людський капітал скоротився на 2 218 працівників (-7%). У Новій пошті пояснюють: загальне зменшення штату пов'язано, переважно, із війною, міграцією працівників і змінами операційних процесів. Надалі фокус компанії — на утриманні ключових співробітників і розвитку внутрішнього резерву.

Найбільші у відсотках зміни штату за рік сталися в Енергоатомі: -6%. Загалом з 2021 року компанія втратила 8 087 працівників (-24%). Наразі, за даними фінзвітності, в компанії працює 25 740 співробітників.

На восьмому місці — Ліси України з 22 252 працівниками. Наразі компанія має статус «в стані припинення» через процес реорганізації. Водночас саме на цьому підприємстві зафіксовано найбільший відсоток скорочення штату серед усієї десятки торік: -6% (- 1 465 людей).

Дев’яте місце утримує Укрнафта — 19 583 співробітники. За рік компанія виросла на 657 людей (+4%). Проте з 2021 року штат Укрнафти зменшився на 1 213 працівників (-6%).

Замикає десятку Укргазвидобування з 17 794 працівниками: +477 людей за рік (+3%). Це єдина компанія топу, яка від початку повномасштабної збільшила свій штат: +979 працівників (+6%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
