28 квітня 2026, 10:48

Lufthansa підвищила збір за відміну квитків: до 1500 євро

Раніше, якщо ви купували у Lufthansa гнучкий квиток, це було зручно. Тепер за цю гнучкість доведеться доплачувати. Авіакомпанія запровадила нові високі збори за відміну броні. Про це пише Аusnews.de.

Що відомо

Lufthansa підвищила збір за відміну квитків: до 1500 євро — експерти в шоці. Зараз мільйони німців якраз планують літню відпустку: обирають готелі, дивляться рейси, домовляються про дати у сімейних чатах. Всі дуже чекають на поїздку, календар вже помічений, валізи подумки зібрані. Але до вильоту може статися будь-що — і більшість мандрівників знають це з власного досвіду.

Дитина захворіла, несподівано призначили зустріч, візит до лікаря все перекреслив чи трапилося щось сімейне — життя легко перевертає плани. Саме для таких випадків у Lufthansa був гнучкий тариф: квиток, який дає змогу поміняти плани без втрати всієї вартості.

Але тепер тим, хто хоче розраховувати на цю страховку, доведеться розщедритися набагато більше, ніж раніше.

Наприкінці березня Lufthansa Group підвищила збір за відміну рейсу за гнучким тарифом на європейських напрямках з 70 до 150 євро — більше ніж удвічі. Це стосується не тільки Lufthansa, а й Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines та Swiss. Хороша новина: обміняти квиток на інший рейс, як і раніше, можна безкоштовно.

На деяких далеких напрямках — наприклад, до Азії, країн Перської затоки чи Південної Африки — також запровадили збори за скасування. В економічному класі це 400 євро, у преміум-економічному — 700 євро, у бізнес-класі — 1000 євро. Найбільше постраждають пасажири першого класу — при скасуванні рейсу з них візьмуть 1500 євро.

З чим пов'язано

У Lufthansa пояснюють це тим, що змінилися ринкові умови, і пасажири стали частіше змінювати плани. Компанія заявляє, що всі умови прозоро вказані під час продажу квитків.

І це ще не все: на коротких і середніх рейсах Lufthansa скасовує безкоштовне провезення маленької валізи в салоні.

Що кажуть в асоціації

Новими правилами незадоволені не лише звичайні туристи, а й компанії, які часто відправляють співробітників у відрядження.

Вони також жорстко критикують Lufthansa. Представник Німецької асоціації управління поїздками (VDR) Крістоф Карньє заявив, що гнучкий тариф більше не заслуговує на свою назву. Він підриває довіру між авіакомпанією та корпоративними клієнтами — адже партнерство будується на надійних та зрозумілих правилах.

За словами Карньє, справа навіть не в самих підвищених зборах, а в тому, що Lufthansa запровадила їх непрозоро.

«Коли ключові правила тарифів змінюють без попереднього попередження, і навіть досвідчені партнери дізнаються про це тільки в процесі роботи — це непрофесійно», — сказав він. Для компаній, які планують витрати на відрядження на основі стабільних тарифів, це просто неприйнятно.

Багато тревел-менеджерів вже подумують про те, щоб бронювати квитки у різних авіакомпаній і менше залежати від Lufthansa Group.

Роман Мирончук
