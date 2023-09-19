Додатково 300 мільярдів на оборону. Комітет Ради схвалив законопроєкт про зміни в бюджет-2023

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав за основу і в цілому законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік. Про це голова комітету Роксолана Підласа повідомила в Facebook .

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема, для:

195,7 млрд грн — ЗСУ,

39,7 млрд грн — Національної гвардії,

20,4 млрд грн — Державної прикордонної служби,

19 млрд грн — Національної поліції,

13,2 млрд грн — закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

4,4 млрд грн — Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

4,2 млрд грн — СБУ,

2,5 млрд грн — ГУР МО,

2,1 млрд грн — Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

570,2 млн грн — Держспецзв'язку,

500,7 млн грн — СЗР,

230,5 млн грн — УДО,

151 млн — винагород курсантам системи МВС.

«Кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку», — заявила Підласа.

Читайте також: Комітет Ради схвалив законопроєкт про переспрямування «військового ПДФО» в держбюджет

Крім цього, пропонується збільшити видатки на (основні позиції):

16,5 млрд грн — допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,

5,97 млрд грн — на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу),

1,2 млрд грн — МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,

552,8 млн грн — видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Також планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).