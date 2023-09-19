Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав за основу і в цілому законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік. Про це голова комітету Роксолана Підласа повідомила в Facebook.
Додатково 300 мільярдів на оборону. Комітет Ради схвалив законопроєкт про зміни в бюджет-2023
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Законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема, для:
- 195,7 млрд грн — ЗСУ,
- 39,7 млрд грн — Національної гвардії,
- 20,4 млрд грн — Державної прикордонної служби,
- 19 млрд грн — Національної поліції,
- 13,2 млрд грн — закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
- 4,4 млрд грн — Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,
- 4,2 млрд грн — СБУ,
- 2,5 млрд грн — ГУР МО,
- 2,1 млрд грн — Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
- 570,2 млн грн — Держспецзв'язку,
- 500,7 млн грн — СЗР,
- 230,5 млн грн — УДО,
- 151 млн — винагород курсантам системи МВС.
«Кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку», — заявила Підласа.
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Крім цього, пропонується збільшити видатки на (основні позиції):
- 16,5 млрд грн — допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,
- 5,97 млрд грн — на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу),
- 1,2 млрд грн — МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,
- 552,8 млн грн — видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.
Також планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн).
Джерело: Мінфін
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