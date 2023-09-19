Комітет Ради схвалив законопроєкт про переспрямування «військового ПДФО» в держбюджет

Комітет Верховної Ради з питань бюджету 19 вересня підтримав законопроєкт № 10037, який пропонує переспрямувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет. Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа в Facebook .

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«Бюджетний комітет підтримав за основу і в цілому законопроект #10037 щодо переспрямування „військового ПДФО“ в державний бюджет, а також зарахування коштів Дорожнього фонду в загальний фонд держбюджету», — написала вона.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що наразі депутати не вносили змін до тексту законопроєкту, який має набути чинності вже з 1 жовтня.

«Не вірю в успіх в залі цього закону у такому вигляді. Голосування на цьому тижні вже», — додав Железняк.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевнили, що підвищення фінансування армії через «військовий ПДФО» не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.