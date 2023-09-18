НБУ призначив нового директора Департаменту грошового обігу

Новим директором Департаменту грошового обігу Національного банку України з 18 вересня 2023 року призначено Олега Проходу.

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До сфери його відповідальності на посаді директора Департаменту грошового обігу належатиме, зокрема:

розроблення та впровадження стратегії готівкового грошового обігу в Україні;

методологічне забезпечення та управління готівковим грошовим обігом, зокрема з упровадженням новітніх технологій;

визначення загальної потреби в готівкових коштах та необхідних номіналах банкнот і монет;

організація виготовлення банкнот, монет, пам'ятних та інвестиційних монет України та сувенірної продукції;

організація та координація заходів щодо випуску готівки в обіг, проведення касових та емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;

організація проведення операцій за договорами про зберігання запасів готівки Національного банку.

Департамент грошового обігу входить до блоку «Платіжні системи та грошовий обіг», керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Довідково

Олег Прохода майже 20 років працює в банківській системі України, зокрема близько 10 років — у сфері готівково-грошового обігу.

До призначення в Національний банк він працював у АТ «Сенс Банк», зокрема директором центру грошового обігу (2021−2023), директором департаменту банкнотного бізнесу (2019−2021).

Також очолював банкнотний бізнес у ПАТ «Укрсоцбанк» та в АТ «Таскомбанк», керував регіональною мережею АТ «Ощадбанк» та ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», був заступником голови правління ПАТ «Банк «Юнісон». Розпочав свій кар'єрний шлях у 2003 році в ТОВ «Європейський банк розвитку та заощаджень».