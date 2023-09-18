НБУ призначив нового директора Департаменту грошового обігу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 вересня 2023, 19:01 Читать на русском

НБУ призначив нового директора Департаменту грошового обігу

Новим директором Департаменту грошового обігу Національного банку України з 18 вересня 2023 року призначено Олега Проходу.

Новим директором Департаменту грошового обігу Національного банку України з 18 вересня 2023 року призначено Олега Проходу.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДо сфери його відповідальності на посаді директора Департаменту грошового обігу належатиме, зокрема:розроблення та впровадження стратегії готівкового грошового обігу в Україні;методологічне забезпечення та управління готівковим грошовим обігом, зокрема з упровадженням новітніх технологій;визначення загальної потреби в готівкових коштах та необхідних номіналах банкнот і монет;організація виготовлення банкнот, монет, пам'ятних та інвестиційних монет України та сувенірної продукції;організація та координація заходів щодо випуску готівки в обіг, проведення касових та емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;організація проведення операцій за договорами про зберігання запасів готівки Національного банку.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

До сфери його відповідальності на посаді директора Департаменту грошового обігу належатиме, зокрема:

  • розроблення та впровадження стратегії готівкового грошового обігу в Україні;
  • методологічне забезпечення та управління готівковим грошовим обігом, зокрема з упровадженням новітніх технологій;
  • визначення загальної потреби в готівкових коштах та необхідних номіналах банкнот і монет;
  • організація виготовлення банкнот, монет, пам'ятних та інвестиційних монет України та сувенірної продукції;
  • організація та координація заходів щодо випуску готівки в обіг, проведення касових та емісійних операцій у національній валюті, забезпечення потреб економіки в готівці;
  • організація проведення операцій за договорами про зберігання запасів готівки Національного банку.

Департамент грошового обігу входить до блоку «Платіжні системи та грошовий обіг», керівництво яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

Довідково

Олег Прохода майже 20 років працює в банківській системі України, зокрема близько 10 років — у сфері готівково-грошового обігу.

До призначення в Національний банк він працював у АТ «Сенс Банк», зокрема директором центру грошового обігу (2021−2023), директором департаменту банкнотного бізнесу (2019−2021).

Також очолював банкнотний бізнес у ПАТ «Укрсоцбанк» та в АТ «Таскомбанк», керував регіональною мережею АТ «Ощадбанк» та ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит», був заступником голови правління ПАТ «Банк «Юнісон». Розпочав свій кар'єрний шлях у 2003 році в ТОВ «Європейський банк розвитку та заощаджень».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 вересня 2023, 19:24
#
Не треба нічого міняти. Готівка сама зникне. Навіть люди середнього віку всі користуються картками. Лишилися тільки пінсеонери.
+
0
yarg
yarg
18 вересня 2023, 19:32
#
Пенсионеры на карточки первыми перешли.
тупят сейчас «маладые айтишнеки». Они все боятся что «система» узнает об их походах по п***сайтам и с**-шопам…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами