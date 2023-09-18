Гетманцев хоче перевести українських ФОПів на польську модель оподаткування

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Що відомо

«Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні», — зазначив він в інтерв'ю виданню.

За його словами, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу.

Водночас польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн. Крім того, різні види діяльності обкладаються різними ставками податку.

«Наприклад, торгівля обкладається податком 3%. Низьким податком обкладається виробництво. А податки на послуги становлять від 12% до 20%», — пояснив нардеп.

Як наголосив Гетманцев, наразі Міністерство фінансів спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була би «цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою» і давала можливість підтримувати малий бізнес, а «не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства».