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18 вересня 2023, 14:45 Читать на русском

Гетманцев хоче перевести українських ФОПів на польську модель оподаткування

Українська влада розглядає запровадження польської моделі оподаткування фізосіб-підприємців. Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Новини.Live.

Українська влада розглядає запровадження польської моделі оподаткування фізосіб-підприємців.
Фото: news.dtkt.ua

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Що відомо

«Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні», — зазначив він в інтерв'ю виданню.

За його словами, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу.

Водночас польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн. Крім того, різні види діяльності обкладаються різними ставками податку.

«Наприклад, торгівля обкладається податком 3%. Низьким податком обкладається виробництво. А податки на послуги становлять від 12% до 20%», — пояснив нардеп.

Як наголосив Гетманцев, наразі Міністерство фінансів спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була би «цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою» і давала можливість підтримувати малий бізнес, а «не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
18 вересня 2023, 14:48
#
Было бы неплохо, но надо изучить
+
0
yarg
yarg
18 вересня 2023, 14:49
#
От вражина. заставить ще податки платити якісь.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 вересня 2023, 15:05
#
А ты не платишь ?
+
+112
John Mnemonic
John Mnemonic
18 вересня 2023, 14:59
#
Ну так, якщо знаєте, що середні/великі компанії «крутять» так *** їх, до чого тут ФОПи???
Знову у всьому винні ФОПи!
+
+30
Riojas
Riojas
18 вересня 2023, 15:49
#
Что самое интересное, когда надо — наш президент может устроить показательный разгром. Игорный бизнес, военкомы и ВЛК не дадут соврать. Все крупные оптимизаторы на ладони, искать их далеко не надо. Пара показательных судов и это сойдет на нет. Но это сложно, лучше сломать работающий инструмент и ощипать бесправных гусей.
+
+15
yarg
yarg
18 вересня 2023, 16:10
#
Каких судов ? над кем ?
в в Украине есть крупнейшая корпорация , занимающаяся торговлей спиртным. Ее хозяин раза в 3 богаче Ахметова. Но его имя вам ничего не скажет и в списках олигархов его нет. И сама корпорация — выглядит как около 5000 ФОПов. Независимых.
И кого судить-то ? хозяина ? за что ? он по всем документам — неприметный адвокат из Полтавы. ФОПов ? ну торгуют , свой копеечный налог платят. их-то за что. Правление корпорации , финотдел и прочих ? Так они вообще никак не зарегистрированы. Просто этаж в бизнес-центре занят какими-то людьми… это же не запрещено… Ну и ясное дело — ни документов ни отчетности , ничего. пара ноутбуков , облачко в Голландии , все дела…
+
+115
jakiro
jakiro
18 вересня 2023, 15:04
#
Риторика зрозуміла, не в бізнесі проблема,. а в вайтішниках з їх 5%, а треба впаяти 12−20%
+
+115
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 вересня 2023, 15:07
#
При 20% и альтернативе 10% в болгарии — выбор очевиден . климат лучше , ближе к европе , на машине доступно пол европы . зимой в горы .
+
+15
jakiro
jakiro
18 вересня 2023, 15:21
#
Ясно шо так
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 вересня 2023, 15:24
#
Ну война ж не вечная . Она скоро закончится .
+
+85
jakiro
jakiro
18 вересня 2023, 15:31
#
Не скоро, відчуття шо кінця не буде. Владі вигідно, всім вигідно, окрім українців.
Виборів не буде поки буде війна, це ж геніально
ЄС отримала фертильних (білих) жінок і дітей, США отримала слабку росію ітд
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 вересня 2023, 15:59
#
Все войны заканчиваются когда заканчиваются ресурсы . у рф основной ресурс — остатки советской техники . он почти иссяк . еще будет рубилово . еще будет многое . но путин уже поехал пупсу ноги целовать — это многое значит .
+
+92
irakez
irakez
18 вересня 2023, 15:11
#
Тобто знову треба нагнути фрілансерів-самозайнятих з їхніми двома копійчинами заробітку, а не ті самі великі торгові мережі, які займаються оптимізацією через ФОПи. Королівство кривих дзеркал.
+
+30
spamer4life
spamer4life
18 вересня 2023, 16:17
#
Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі… Щось наснилося йому мабуть
+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 вересня 2023, 16:25
#
Чому взагалі держава збирає гроші в людей у виді податків, якщо держава у виді центрального банку друкує гроші?
+
0
irakez
irakez
18 вересня 2023, 16:36
#
У всіх європейськіх країнах, про які я дізнавалась, оподаткування дрібних самозайнятих-фрілансерів не змішується з оподаткуванням торгових мереж чи виробництв, і завжди робиться диференціація ставок податку в залежності від розміру доходу. Їх і називають завжди по-іншому, вони по іншому реєструються і звітують. Це не бізнес, а саме self-employed / independent contractor / autonomo і тому подібне.

В наших умовах самим раціональним і простим в імплементації рішенням було б просто поступово піднімати ставку єдиного податку та вводити прогресивні ставки в залежності від обороту. Маленькі фрілансери з заробітком до Х грн хай продовжують платити 5%, побільші вайтишники з заробітком до Y грн — 7%, повноцінні підприємства з найманими працівниками і оборотами до N грн — 10%, а з оборотами більше N грн — 15%.
+
+45
PanMykola
PanMykola
18 вересня 2023, 16:51
#
Осталось только объяснить ФОПам, зачем им открывать бизнес в Украине, а не Польше. Айтишники и так уже теряют кучу денег на разнице реального курс доллара и того, что рисуют в НБУ. Налог в 5% это только на бумаге, к тому же есть еще ЕСВ. В общем наша отмороженная власть, не умеющая строить планы дальше двух месяцев, решила в очередной обосраться и выдавить побольше людей из страны.
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