Українська влада розглядає запровадження польської моделі оподаткування фізосіб-підприємців. Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю Новини.Live.
Гетманцев хоче перевести українських ФОПів на польську модель оподаткування
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Що відомо
«Часто ми чуємо від бізнесу та експертів пропозиції запровадити оподаткування, як в Європі. Вивчивши приклади декількох країн ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найбільш близькою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні», — зазначив він в інтерв'ю виданню.
За його словами, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему ухилення від оподаткування великого і середнього бізнесу.
Водночас польська модель оподаткування ФОПів передбачає більший ліміт за операціями — 2 млн євро, тоді як в Україні ліміт становить 7,8 млн грн. Крім того, різні види діяльності обкладаються різними ставками податку.
«Наприклад, торгівля обкладається податком 3%. Низьким податком обкладається виробництво. А податки на послуги становлять від 12% до 20%», — пояснив нардеп.
Як наголосив Гетманцев, наразі Міністерство фінансів спільно з Міжнародним валютним фондом розглядають модель оподаткування, яка була би «цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою» і давала можливість підтримувати малий бізнес, а «не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства».
Коментарі - 17
Знову у всьому винні ФОПи!
в в Украине есть крупнейшая корпорация , занимающаяся торговлей спиртным. Ее хозяин раза в 3 богаче Ахметова. Но его имя вам ничего не скажет и в списках олигархов его нет. И сама корпорация — выглядит как около 5000 ФОПов. Независимых.
И кого судить-то ? хозяина ? за что ? он по всем документам — неприметный адвокат из Полтавы. ФОПов ? ну торгуют , свой копеечный налог платят. их-то за что. Правление корпорации , финотдел и прочих ? Так они вообще никак не зарегистрированы. Просто этаж в бизнес-центре занят какими-то людьми… это же не запрещено… Ну и ясное дело — ни документов ни отчетности , ничего. пара ноутбуков , облачко в Голландии , все дела…
Виборів не буде поки буде війна, це ж геніально
ЄС отримала фертильних (білих) жінок і дітей, США отримала слабку росію ітд
В наших умовах самим раціональним і простим в імплементації рішенням було б просто поступово піднімати ставку єдиного податку та вводити прогресивні ставки в залежності від обороту. Маленькі фрілансери з заробітком до Х грн хай продовжують платити 5%, побільші вайтишники з заробітком до Y грн — 7%, повноцінні підприємства з найманими працівниками і оборотами до N грн — 10%, а з оборотами більше N грн — 15%.