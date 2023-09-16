Українцям продовжили термін виплати компенсацій за втрачений урожай через підрив Каховської ГЕС

Подати заяву та копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку, відтепер можна до 31 жовтня 2023 року. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

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Це стало можливим завдяки ухваленій урядом постанові «Про внесення змін до Порядку надання одноразової грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай» № 980.

Збільшено з 10 до 20 днів термін розгляду заяви Комісією. Зокрема, продовжено до 30 листопада 2023 року термін ухвалення рішень облдержадміністраціями (ОВА) про виплату компенсацій.

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Нагадаємо

Грошову допомогу можуть отримати мешканці Миколаївської та Херсонської областей, які мають у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства та/або для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та/або земельну ділянку для індивідуального садівництва.

Розмір допомоги становить 3 318 грн за втрачений урожай овочів на 0,01 га. При цьому вона виплачуватиметься на площу не більше 0,2 га на Миколаївщині та 0,3 га — на Херсонщині.