Як підрив Каховської ГЕС вплинув на економіку України — аналіз НБУ

Внаслідок підриву Каховської ГЕС росією постраждало сільське господарство, збільшились виробничі та логістичні витрати, скоротилося виробництво окремими підприємствами харчової промисловості. Про це йдеться у аналізі теракту на економіку України, який провів Нацбанк.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що кажуть в НБУ

Лише у 2023 році наслідки від підриву ГЕС додадуть 0,2 процентного пункту від'ємного внеску у зростання реального ВВП та 0,3 п.п. — у споживчу інфляцію.

Крім того, вони збільшать дефіцит торгівлі товарами на $0,4 млрд.

«Наслідки відчуватимуться і в середньостроковій перспективі, передусім через вплив на врожаї», — зазначають у НБУ.

Читайте: В НБУ розповіли, як трагедія на Каховської ГЕС вплине на ціни на овочі

Екологічна катастрофа може посилити міграційні процеси та відбиватися на потенційному ВВП протягом тривалого періоду.

У НБУ додали, пославшись на урядові оцінки, що вартість відновлення комплексу гідроспоруд та меліоративних систем становить близько $1,5 млрд у кожному напрямку. Тому питання щодо доцільності відновлення ГЕС та/або водосховища та інших об'єктів має бути ретельно опрацьоване економістами та екологами.

Читайте:ВВП не дорахується 0,2%: НБУ прорахував для Мінфіну економічні наслідки руйнування Каховської ГЕС

Нагадаємо

За підсумками червня 2023 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення росії, оцінюється у $150,5 млрд (за вартістю заміщення).