Протягом серпня 2023 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду, склали 458,1 млн грн. Зокрема, від реалізації активів банки отримали 149,9 млн грн. Про це пише ФГВФО.
Протягом серпня до банків-банкрутів надійшло 458,1 млн грн
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За даними фонду, було реалізовано активи таких банків, як:
- Мегабанк на 67,4 млн грн;
- Банк Січ на 44,6 млн грн;
- Промінвестбанк на 35,5 млн грн ;
- МР Банк на 2,4 млн грн.
Крім того, у серпні 71,9 млн грн банки отримали від погашення цінних паперів, 69,3 млн грн — від погашення кредитів, 5,5 млн грн — від оренди майна, 161,4 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
Загалом за січень-серпень 2023 року сума надходження коштів до банків в управлінні Фонду гарантування вкладів склала 5 273,6 млн грн,
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