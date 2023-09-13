Протягом серпня до банків-банкрутів надійшло 458,1 млн грн

За даними фонду, було реалізовано активи таких банків, як:

Мегабанк на 67,4 млн грн;

Банк Січ на 44,6 млн грн;

Промінвестбанк на 35,5 млн грн ;

МР Банк на 2,4 млн грн.

Крім того, у серпні 71,9 млн грн банки отримали від погашення цінних паперів, 69,3 млн грн — від погашення кредитів, 5,5 млн грн — від оренди майна, 161,4 млн грн — з інших джерел надходження (коррахунки, виконавчі провадження тощо).