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13 вересня 2023, 10:10 Читать на русском

Чистий процентний дохід: скільки отримали банки у другому кварталі

На четвірку держбанків на 1 липня 2023 року припадала значна частина чистого процентного доходу — 44% (40,8 млрд грн), 56% — на решту банків (52,8 млрд грн). Про це йдеться у тексті «Мінфіну» — «НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз».

На четвірку держбанків на 1 липня 2023 року припадала значна частина чистого процентного доходу — 44% (40,8 млрд грн), 56% — на решту банків (52,8 млрд грн).
Фото:depositphotos

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Десятка найбільших одержувачів відсоткового доходу

Якщо брати лише другий квартал, то серйозні прирости за чистим відсотковим доходом отримали не лише перелічені лідери, а й низка інших:

  1. Кредобанк — на 735 млн грн (на 102%) — до 1,5 млрд грн;
  2. Банк Південний — на 666 млн грн (на 105%) — до 1,3 млрд грн;
  3. А-Банк — на 619 млн грн (на 103%) — до 1,2 млрд грн;
  4. Таскомбанк — на 553 млн грн (на 101%) — до 1,1 млрд грн;
  5. ПроКредит Банк — на 500 млн грн (на 110%) — до 958 млн грн.

Лише один банк (Перший інвестиційний банк) скоротив чистий процентний дохід, кілька структур наростили його мінімально: Банк «Портал» (на 5,9 млн грн), Оксі Банк (на 7,1 млн грн), Альпарі Банк (на 8,5 млн грн).

Джерело: Мінфін
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