Чистий процентний дохід: скільки отримали банки у другому кварталі

На четвірку держбанків на 1 липня 2023 року припадала значна частина чистого процентного доходу — 44% (40,8 млрд грн), 56% — на решту банків (52,8 млрд грн). Про це йдеться у тексті «Мінфіну» — « НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Десятка найбільших одержувачів відсоткового доходу

Якщо брати лише другий квартал, то серйозні прирости за чистим відсотковим доходом отримали не лише перелічені лідери, а й низка інших:

Кредобанк — на 735 млн грн (на 102%) — до 1,5 млрд грн; Банк Південний — на 666 млн грн (на 105%) — до 1,3 млрд грн; А-Банк — на 619 млн грн (на 103%) — до 1,2 млрд грн; Таскомбанк — на 553 млн грн (на 101%) — до 1,1 млрд грн; ПроКредит Банк — на 500 млн грн (на 110%) — до 958 млн грн.

Лише один банк (Перший інвестиційний банк) скоротив чистий процентний дохід, кілька структур наростили його мінімально: Банк «Портал» (на 5,9 млн грн), Оксі Банк (на 7,1 млн грн), Альпарі Банк (на 8,5 млн грн).