На четвірку держбанків на 1 липня 2023 року припадала значна частина чистого процентного доходу — 44% (40,8 млрд грн), 56% — на решту банків (52,8 млрд грн). Про це йдеться у тексті «Мінфіну» — «НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз».
Чистий процентний дохід: скільки отримали банки у другому кварталі
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Десятка найбільших одержувачів відсоткового доходу
Якщо брати лише другий квартал, то серйозні прирости за чистим відсотковим доходом отримали не лише перелічені лідери, а й низка інших:
- Кредобанк — на 735 млн грн (на 102%) — до 1,5 млрд грн;
- Банк Південний — на 666 млн грн (на 105%) — до 1,3 млрд грн;
- А-Банк — на 619 млн грн (на 103%) — до 1,2 млрд грн;
- Таскомбанк — на 553 млн грн (на 101%) — до 1,1 млрд грн;
- ПроКредит Банк — на 500 млн грн (на 110%) — до 958 млн грн.
Лише один банк (Перший інвестиційний банк) скоротив чистий процентний дохід, кілька структур наростили його мінімально: Банк «Портал» (на 5,9 млн грн), Оксі Банк (на 7,1 млн грн), Альпарі Банк (на 8,5 млн грн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі