Хмельницький продав свою частку в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 вересня 2023, 15:03 Читать на русском

Хмельницький продав свою частку в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру

Столичний бізнесмен Василь Хмельницький продав свою частку (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру, власнику інвесткомпанії Q Partners Андрію Іванову. Про це Хмельницький повідомив у Facebook.

Столичний бізнесмен Василь Хмельницький продав свою частку (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру, власнику інвесткомпанії Q Partners Андрію Іванову.
Фото: ucsc.org.ua

Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Минулого тижня були офіційно фіналізовані всі угоди з продажу моєї частки ТРЦ Ocean Plaza моєму давньому партнеру Андрію Іванову», — написав Хмельницький.

Власником ще 66,65% є держава в особі Фонду держмайна. Суму угоди бізнес-партнери не розкривають.

«Понад три роки тому ми з моїм партнером Василем Хмельницьким досягли домовленості, згідно з якою я буду поступово викуповувати девелоперську компанію UDP, інвестиції якої вже тривалий час перебували під моїм управлінням. Угода з викупу 33,35% акцій ТРЦ „Оушен Плаза“, що є частиною UDP, є логічним продовженням процесу», — прокоментував Іванов агентству «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці червня 2023 року Фонд державного майна офіційно став власником 66,65% частки в ТРЦ Ocean Plaza.

10 червня Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

Державна частка ТРЦ Ocean Plaza — це 66,65% частки статутного капіталу компанії «Інвестиційний союз «Либідь», якій належить цей торговельно-розважальний центр.

В березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув у державну власність цю частку у підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вартість вилучених активів становить $300 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами