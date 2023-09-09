Хмельницький продав свою частку в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру

Столичний бізнесмен Василь Хмельницький продав свою частку (33,35%) в ТРЦ Ocean Plaza бізнес-партнеру, власнику інвесткомпанії Q Partners Андрію Іванову. Про це Хмельницький повідомив у Facebook.

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«Минулого тижня були офіційно фіналізовані всі угоди з продажу моєї частки ТРЦ Ocean Plaza моєму давньому партнеру Андрію Іванову», — написав Хмельницький.

Власником ще 66,65% є держава в особі Фонду держмайна. Суму угоди бізнес-партнери не розкривають.

«Понад три роки тому ми з моїм партнером Василем Хмельницьким досягли домовленості, згідно з якою я буду поступово викуповувати девелоперську компанію UDP, інвестиції якої вже тривалий час перебували під моїм управлінням. Угода з викупу 33,35% акцій ТРЦ „Оушен Плаза“, що є частиною UDP, є логічним продовженням процесу», — прокоментував Іванов агентству «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці червня 2023 року Фонд державного майна офіційно став власником 66,65% частки в ТРЦ Ocean Plaza.

10 червня Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

Державна частка ТРЦ Ocean Plaza — це 66,65% частки статутного капіталу компанії «Інвестиційний союз «Либідь», якій належить цей торговельно-розважальний центр.

В березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув у державну власність цю частку у підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вартість вилучених активів становить $300 млн.