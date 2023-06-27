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27 червня 2023, 11:17 Читать на русском

Фонд держмайна офіційно став власником ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна офіційно став власником 66,65% частки в одному з найбільших торгово-розважальних центрів Києва та України — ТРЦ Ocean Plaza. Відповідні зміни внесено до державного реєстру, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Фонд державного майна офіційно став власником 66,65% частки в одному з найбільших торгово-розважальних центрів Києва та України — ТРЦ Ocean Plaza.
Фото: ucsc.org.ua

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Корпоративні права на ТРЦ Ocean Plaza

Як зазначають у Фонді, наступними кроками будуть проведення аудиту та оцінка вартості активу. Після цього Фонд держмайна прийме рішення щодо цих корпоративних прав.

«Наша команда розглядає всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Всі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф», — зазначає перший заступник Голови ФДМУ Денис Шугалій.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 10 червня Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

Державна частка ТРЦ Ocean Plaza — це 66,65% частки статутного капіталу компанії «Інвестиційний союз «Либідь», якій належить цей торговельно-розважальний центр.

В березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув у державну власність цю частку у підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вартість вилучених активів становить $300 млн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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