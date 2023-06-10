Кабмін передав ТРЦ Ocean Plaza Фонду держмайна для приватизації

Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza. Таке розпорядження уряд ухвалив на засіданні 9 червня. Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

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Кабмін доручив ФДМУ приватизувати цей актив. Зазначається, що отримані кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що рішенням уряду Фонду держмайна передано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», власниками якого є «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» (Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited) та «Ітодер Інвестментс Лімітед» (Ethoder Investments Limited), а також частку у розмірі 66,65% статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь», яка належить ТОВ «Авангард-Віларті».

Державна частка ТРЦ Ocean Plaza

Державна частка ТРЦ Ocean Plaza — це 66,65% частки статутного капіталу компанії «Інвестиційний союз «Либідь», якій належить цей торговельно-розважальний центр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув у державну власність цю частку у підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вартість вилучених активів становить $300 млн.