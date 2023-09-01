Головне за тиждень: Валютні послаблення, податок на «надприбутки» банків та операції з криптою

Ще десять років тому Португалія разом із іншими країнами південної Європи становила загрозу для фінансового благополуччя ЄС, а жителів країни звинувачували у проїданні кредитів. Однак, із того часу Португалія демонструє один із найшвидших темпів зростання на континенті, заманює криптоінвесторів, а її «хмарні» стартапи коштують по $10 млрд. Що насправді відбувається в країні, чи має вона потенціал для розвитку, та чи варто в неї інвестувати, розбирався «Мінфін».

НБУ в серпні продав на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти

Національний банк в серпня 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку $2,36 млрд. Це найбільший обсяг з лютого поточного року. Усього з початку 2023 року Нацбанк продав на міжбанку $16,57 млрд.

Нацбанк дозволив здійснювати виплати страховикам з власниками з росії та білорусі

Національний банк з 2 вересня НБУ дасть змогу здійснювати страхові виплати (відшкодування) за договорами страхування страховими компаніями, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії або білорусі.

Без паніки. НБУ змінив правила гри на валютному ринку: що це означає і як вплине на курс валют (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: НБУ змінив правила гри на валютному ринку, чому НБУ змінив правила обміну валюти, валютні депозити на три місяці, чого далі чекати від НБУ, що проти відпускання курсу, прогноз курсу долара та євро на період з 31 серпня по 6 вересня.

Чи варто Україні запроваджувати євро до вступу до ЄС і коли можна відмовитися від гривні

Чергові стрибки курсу підігрівають інтерес наших співгромадян до ідеї запровадження в Україні долара чи євро, як єдиного законного платіжного засобу. Прихильники цієї ідеї називають чимало плюсів переходу на тверду валюту. Але чи справді це допоможе вирішити проблеми українських фінансів?

Майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як ВПО — Верещук

Верифікація засвідчила, що майже 180 тисяч громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Ерік Найман: В умовах війни повного скасування валютних обмежень бути не може

Стабільності гривні поки що нічого не загрожує. Національний банк накопичує резерви та зберігає більшість валютних обмежень. Але що буде, якщо ситуація зміниться та регулятор відпустить курс у вільне плавання? Про це та багато іншого «Мінфіну» розповів Ерік Найман, український економіст, засновник та керівник інвестиційної компанії HUG'S.

Вкладників зацікавили депозитами у ВКВ: на що звернути увагу при їх оформленні

За минулі два тижні великі банки активно переглядали депозитні ставки. Поштовхом до цього стало рішення НБУ щодо зниження облікової ставки. Вчора регулятор дав ще одну нагоду підлеглим відкоригувати свої програми для приватних клієнтів. Про актуальні пропозиції для фізосіб банків із депозитним портфелем від 2 млрд, і про нові правила на валютному ринку, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Військові ОВДП чи депозит: «Мінфін» підрахував, де можна заробити більше

ОВДП із інвестицій для обраних перетворюються на доступний пересічним громадянам інструмент, не тільки завдяки зниженню порогу входу, а й спрощенню покупки через ту ж таки «Дію». Водночас, більшість українців продовжують користуватися для збереження накопичень преревіреними та звичними банківськими депозитами. «Мінфін» порівняв ці два інвестиційних інструменти і підрахував, де можна заробити більше.

Податок на «надприбутки» банків: як розплачуватимуться за це клієнти

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який передбачає встановлення 5% податку від обсягу чистого відсоткового доходу банків. Податок діятиме з 2024 до 2026 року включно і сплачуватиметься додатково до податку на прибуток. Що це означатиме для банків та їхніх клієнтів, розповіла ексголова Ради НАБУ, експерт у сфері фінансів Олена Коробкова.

У Києві кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину — до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набере чинності з 1 вересня.

Податок на операції з криптою може з'явитися вже у 2024 році: названо умови його запровадження

В Україні завершилося публічне обговорення нового криптовалютного законопроєкту, його фінальний текст направлено на погодження до профільних органів, після чого буде подано до парламенту. Про це Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила у відповідь на офіційний запит «Мінфіну». Редакція з'ясувала, як іде легалізація крипторинку і на що чекати його учасникам у найближчому майбутньому.

Нові валютні послаблення: чого насправді хоче НБУ

З 29 серпня НБУ запровадив чергові валютні послаблення щодо продажу безготівкової валюти громадянам. Що змусило регулятора наважитися на це рішення, розбирався «Мінфін».

Як інвестувати в сільське господарство, самому не працюючи на землі

Підбираючи нові активи для консервативного інвестиційного портфелю, «Мінфін» звернув увагу на аграрний сектор. Він динамічно розвивається, а прибутки профільних компаній зростають. Розповідаємо, які з них розглядав «Мінфін», та папери якого емітента додав до свого портфелю.

Скільки платить НБУ, щоб не дати цінам рости

Нацбанк за 7 місяців виплатив банкам 48,6 млрд грн за депсертифікатами. Критики вважають, що це занадто на тлі величезних бюджетних потреб у часи війни. Навіщо регулятор так багато платить банкам за депозитними сертифікатами, розповів заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук.

Фінкомітет ВР подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків

Фінансовий комітет Верховної Ради подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток

У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року.