Майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як ВПО — Верещук

Верифікація засвідчила, що майже 180 тисяч громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

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«Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи», — сказала Верещук, відповідаючи на запитання, скільки людей позбавлять виплат допомоги як переселенців після верифікації.

Ще майже 10 тисяч осіб, за її словами, виявилися такими, що значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати.

Також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей — таких родин знайшли майже 60 тисяч.

Помилки виправлять

Верещук зазначила, що всі помилки буде виправлено, і виплати таким особам припинять.

За її словами, на сьогодні виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тисяч осіб.