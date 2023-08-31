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31 серпня 2023, 18:33 Читать на русском

Майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як ВПО — Верещук

Верифікація засвідчила, що майже 180 тисяч громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.

Верифікація засвідчила, що майже 180 тисяч громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Фото: flickr.com

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«Те, що мені відомо зараз, станом на сьогодні: 109 тис. постійно перебувають за кордоном, проживають там, і отримують виплати там, і отримують виплати як внутрішньо переміщені особи», — сказала Верещук, відповідаючи на запитання, скільки людей позбавлять виплат допомоги як переселенців після верифікації.

Ще майже 10 тисяч осіб, за її словами, виявилися такими, що значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але на них і далі отримують виплати.

Також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів сім'ї, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей — таких родин знайшли майже 60 тисяч.

Помилки виправлять

Верещук зазначила, що всі помилки буде виправлено, і виплати таким особам припинять.

За її словами, на сьогодні виплати для переселенців отримують 2 млн 600 тисяч осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mlp711141
mlp711141
31 серпня 2023, 18:45
#
Мы с мамой не получали положенных выплат, когда они нам были положены. Нам помогали соседи по селу, когда шабашкой (чтобы мы подработали), когда просто так, чтобы не отдали мы концы. Иными словами, вижу, что на «обещалкиных» надеяться нечего…
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