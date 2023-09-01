Нацбанк дозволив здійснювати виплати страховикам з власниками з росії та білорусі

Національний банк з 2 вересня НБУ дасть змогу здійснювати страхові виплати (відшкодування) за договорами страхування страховими компаніями, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії або білорусі. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За словами НБУ, це важливо для захисту прав споживачів страхових послуг в Україні.

«Інші обмеження щодо видаткових операцій страхових компаній, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії або білорусі, зберігаються», — зазначив регулятор.

Нагадаємо

24 лютого 2022 року НБУ заблокував видаткові операції страховиків, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти росії або білорусі.

У квітні 2022 року НБУ розблокував лише окремі видаткові операції для виконання такими страховиками частини зобов'язань. Йдеться, зокрема, про виплати за договорами:

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

добровільного страхування, відповідно до яких страхові виплати здійснюються шляхом оплати закладам охорони здоров'я.

Водночас до внесення поточних змін страховики не мали змогу здійснювати страхові виплати за іншими договорами страхування.