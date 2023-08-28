Фінкомітет ВР подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків

Фінансовий комітет Верховної Ради подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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Законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

За словами Гетманцева, у разі запровадження запропонованої законопроектом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн.

«Гроші пропоную спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни», — заявив він.

Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024−2026 років.

«Подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету», — додав Гетманцев.

Доходи банків

За першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами — 73,5 млрд грн.

Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.

«Таким чином, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками», — зазначив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фінкомітет ВР готує законопроєкт про оподаткування надприбутків банків.