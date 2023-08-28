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28 серпня 2023, 12:18 Читать на русском

Фінкомітет ВР подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків

Фінансовий комітет Верховної Ради подав законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Фінансовий комітет Верховної Ради подав законопроект про тимчасове оподаткування надприбутків банків.
Фото: freepik.com

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Законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

За словами Гетманцева, у разі запровадження запропонованої законопроектом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн.

«Гроші пропоную спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни», — заявив він.

Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024−2026 років.

«Подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету», — додав Гетманцев.

Доходи банків

За першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами — 73,5 млрд грн.

Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.

«Таким чином, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками», — зазначив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фінкомітет ВР готує законопроєкт про оподаткування надприбутків банків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 серпня 2023, 12:32
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Я шось не доганяю капелюшечку. У нас 60% банків державні… у них надприбутки і втсока ліквідність, що аж НБУ мусить виплачувати майже 50 лярдів за 7 місяців. А хіба вони не повинні платити дивіденди власнику?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 серпня 2023, 15:21
#
Раз в году и платят …
По итогам 2022 года Приват получил 30,25 млрд грн прибыли, с которой заплатил в бюджет налог на прибыль, а большую часть оставшейся у банка прибыли Минфин забрал в бюджет.
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0
extremumlife
extremumlife
28 серпня 2023, 15:31
#
Питання не по темі, а хтось знає, термінали Приватбанку вже приймають долари?
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0
Bitcoin
Bitcoin
28 серпня 2023, 12:42
#
Сократите половину министерств и ведомств, временно, до конца военного положения. Кстати, швондер Гетьманцев стоит на учете ТЦК или он уклонист? Или стоит на учете в других местах?
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 серпня 2023, 12:45
#
У нього броня… у всіх чинуш броня.
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0
Vorlock
Vorlock
28 серпня 2023, 13:37
#
Можете сміливо плюсувати ці 5% до кредити кінцевого споживача)
банки свого втрачати не будуть
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