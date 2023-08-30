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30 серпня 2023, 12:22 Читать на русском

У Києві кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину — до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набере чинності з 1 вересня. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив в Telegram.

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину — до 23:00.
Фото: freepik.com

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Очільник Києва нагадав, що з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона — з 00:00.

«Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів», — зазначив Кличко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Lolik1837
Lolik1837
30 серпня 2023, 12:42
#
«В Киеве кафе и рестораны с сентября будут работать на час дольше»

Мля, это очень важная новость. Как же мы без этого жили раньше?

Да мне, как и 99,99% читателей с Минфина до лампочки эта «важная» новость
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
30 серпня 2023, 12:53
#
Походу я попадаю в 0.01%. Жесть)
+
+15
Три літри
Три літри
30 серпня 2023, 12:56
#
Але мабуть навіть ти погодишся що це:
* не головна новина дня
* не фінансова новина
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
30 серпня 2023, 13:01
#
«не головна новина дня» — згоден! «не фінансова новина» — частково відноситься.
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