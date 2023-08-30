У Києві кафе та ресторани з вересня працюватимуть на годину довше

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину — до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Воно набере чинності з 1 вересня. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив в Telegram.

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Очільник Києва нагадав, що з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона — з 00:00.

«Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів», — зазначив Кличко.