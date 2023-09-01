Україна внесла до списку спонсорів війни компанії PepsiCo та Mars

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина

«Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати в рф, сплачуючи значні податки до її бюджету, тим самим підтримують економіку країни-агресорки», — йдеться в повідомленні НАЗК.

PepsiCo

Зазначається, що PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші продукти харчування під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, «Агуша», «Чудо», «Слов'яночка», «Садочок», «Сандорик», «Машенька» тощо.

Компанія має в росії 19 заводів, близько 20 тис. співробітників та 40 тис. сільськогосподарських працівників. За показником чистого прибутку PepsiCo є четвертою за розміром компанією в галузі напоїв і харчових продуктів у рф.

Збільшення доходів у рф

У перший рік повномасштабної війни PepsiCo збільшила свої доходи в росії до $2,59 млрд. Чистий прибуток зріс на 333% — до $525 млн, порівняно з 2021 роком. Податків до бюджету рф було сплачено на понад $115 млн.

«У березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну. Проте, у серпні 2022 року виробництво напоїв „7Up“ та „Mirinda“ під брендами „Evervess“ та „Frustyle“ відновилося», — уточнили в НАЗК.

Крім того, PepsiCo запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою «российский подарок» на заміну попереднім продуктам.

Компанія також продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів: чипси, снеки та молочні продукти. За інформацією зі ЗМІ, чіпси Lay’s компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів.

Читайте також: Україна внесла до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі портових операторів

Mars

Mars, також виробляє харчові продукти, відома шоколадними батончиками, але виробляє й корми для домашніх тварин, жувальні гумки, напої, їжу швидкого приготування, консервовані соуси.

Основні торгові марки — Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben’s. Також корпорації належить серія торгових марок Wrigley.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території рф після початку повномасштабної агресії. Проте, фабрики продовжують працювати в росії зі збільшенням доходів.

Дохід Mars у рф

Виторг ТОВ «Марс» за 2022 рік зріс до $2,45 млрд, чистий прибуток — на 59% до $377 млн. Податків сплачено на понад $93 млн (або 6,76 млрд руб.).

На сайті з пошуку персоналу російська філія компанії ТОВ «Марс», як і PepsiCo, публікує оголошення про набір нового персоналу (понад 100 актуальних вакансій).

«Варто зазначити, що сплачуючи податки, іноземні компанії допомагають російській економіці, зокрема це стосується нещодавно введенного військового податку на додану вартість та податку на прибуток. Все це в результаті впливає на спроможність росії вести проти України війну» — підкреслили в НАЗК.