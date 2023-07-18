Україна внесла до списку спонсорів війни одного з найбільших у світі портових операторів

Національне агентство із запобігання корупції внесло одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

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Список спонсорів війни

Причина — компанія з ОАЕ посилює співпрацю з росією. Так, у червні DP World підписала угоду з російською державною корпорацією «Росатом» щодо розвитку Північного морського шляху.

У російському уряді заявили, що очікують додатково отримати до бюджету близько $224 млрд. Згідно із заявленою інформацією, протяжність Північного морського шляху перевищить 5,6 тис. км, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого та Тихого океанів.

Співпраця «Росатома» та DP World сприятиме транзиту товарів до росії в обхід санкцій з огляду на те, що Росатом систематично надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації.

Крім того, Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю, зазначили в НАЗК.

У Нацагентстві із запобігання корупції нагадали, що саме «Росатом» зараз контролює тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Нагадаємо

Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, на морських послугах та зонах вільної торгівлі. Працює у понад 69 країн на всіх континентах.

DP World працює також в Україні. У 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу «ТІС» у порту «Південний». Крім того, DP World здійснює перевалку українського зерна, зокрема в межах «зернового коридору».