Корупціонерів прирівняють до державних зрадників: як реально викорінити корупцію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 серпня 2023, 10:03 Читать на русском

Корупціонерів прирівняють до державних зрадників: як реально викорінити корупцію

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає прирівнювання корупції до державної зради на період воєнного стану. Раніше з такою ініціативою виступив Президент. Можливі зміни викликали неоднозначну реакцію та критичні відгуки щодо неможливості побороти корупцію лише посиленням відповідальності. Про те, які мають бути три основні компоненти антикорупційної політики, розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Президент заявив про плани прирівняти корупцію до державної зради на період воєнного стану.

Зміна поведінкових стереотипів

Це не є простим завданням, адже в попередні епохи корупція — це не хвороба суспільства, а його основа, завдяки якій суспільство виживає (та й називається вона не корупцією, а іншими, лагіднішими словами; саме нинішнє слово «корупція» вже несе сенс неприйнятності). В радянські часи отримати певні товари та послуги можна було лише за рахунок корупції — уявіть собі, що йдеться про медичну послугу вашому близькому родичу. Таким чином, поведінкові стереотипи, які століттями забезпечували виживання, нині стримують розвиток.

Для того, щоб подолати ці поведінкові стереотипи, потрібна не лише пропаганда, а, передусім, можливість отримати певне благо законним чином (ось чому, наприклад, таким великим злом є блокування податкових накладних чи невідшкодування ПДВ — фактично, воно множить на нуль всі зусилля держави й суспільства). Ну, і велику роль відіграє особистий приклад людей, наділених владою, а також соціальна неприйнятність корумпованих осіб — грубо кажучи, не подавати руку хабарникам і крадіям.

Попередження й запобігання

Основою корупційного діяння є можливість його вчинення: там, де немає можливості вчинення корупції, там не треба ні карати, ні проповідувати. Корупція живиться непрозорістю (непублічністю) та дискрецією (волюнтаризмом, правом державного службовця ухвалювати рішення на свій розсуд, неточністю та двозначністю формулювань нормативно-правових актів тощо). Звідси випливають інструменти подолання корупції.

Перше — прозорість: можливість публічного контролю, відкритість механізмів ухвалення рішень. Ось чому громадянське суспільство вимагає відкриття публічних реєстрів, закритих на час воєнного стану. Ось для чого потрібні відкриті конкурси, громадські ради, прямі трансляції процедур тощо.

Друге — цифровізація: формалізація алгоритмів, та надання послуг чи ухвалення рішень комп’ютером замість людини там, де це можливо.

Третє - дерегуляція: скасування численних застарілих обмежень, які можна обійти «в порядку виключення».

Четверте — приватизація: зменшення сфер впливу посадовців на користь відкритих ринків.

П’яте — децентралізація: зменшення впливу невеликої кількості посадовців на користь місцевих громад, де й контролювати легше.

Невідворотність покарання

Начебто, і тут все просто, але ні: доводиться ще і ще раз наголошувати на презумпції невинуватості (уявіть собі, державні службовці мають таку ж презумпцію невинуватості, як й інші громадяни), на необхідності доказової бази, на конкурентності судового процесу (праві на захист) тощо. Сама по собі невідворотність покарання нічого не вирішує, це доводять приклади країн із дуже високим рівнем покарань, але невикоріненою корупцією.

Перший із цих трьох компонентів просувають політики й моралісти. Політикам це вигідно: «почни з себе», а ми тим часом залишимо старі системи незмінними. Третій компонент вимагає суспільство, цим займаються журналісти-розслідувачі, громадські активісти та численні правоохоронці: кількість органів все більше, бюджети все більші, результат такий само незадовільний для суспільства. Другим компонентом опікується НАЗК, він є основою Державної антикорупційної програми, — але ні політикам, ні суспільству цей компонент не дуже зрозумілий та не пріоритетний.

Читайте також: Як ЦБ контролюватимуть гроші бізнесу та громадян і скільки знатимуть про кожного

Уявіть собі, що це стілець на трьох ніжках. Ви не зможете всидіти на ньому, якщо у вас одна ніжка коротша чи підпилена.

Нині найпроблемніший із трьох компонентів — другий: прозорість, підзвітність, спрощення, автоматизація, дерегуляція, приватизація, децентралізація тощо.

Автор:
Пекар Валерій
Викладач Пекар Валерій
Києво-Могилянська бізнес-школа
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+45
nitrolog
nitrolog
31 серпня 2023, 10:14
#
Цей закон роблять для того щоб ховати всі справи, бо зелені настільки тупо і нахабно крадуть, що приховувати це важко, і треба виходить садити, а не можна бо свої, тож тепер справи по «держзраді» будуть передаватись в СБУ де будуть успішно поховані…
+
+15
korvin29
korvin29
31 серпня 2023, 10:23
#
Вы абсолютно правы. Теперь у нас топ коррупционеров стали послами назначать. 🤡🤡🤡
+
0
korvin29
korvin29
31 серпня 2023, 10:21
#
Единственный способ победить коррупцию это передать руководство над НАБУ и ДБР в ФБР, руководство над СБУ передать в АНБ США, упростить притягивание к ответственности судей.
+
0
AlexZerg
AlexZerg
31 серпня 2023, 10:41
#
В ФБР и АНБ коррупции нет?
+
0
mantis05
mantis05
31 серпня 2023, 12:14
#
В США уровень коррупции в разы выше нашего, просто называется лоббированием интересов. Ну, а когда конкретно мелкий человек даёт на лапу, в интересах проверки итд- такое у них сплошь да рядом, поэтому ровняться на США- точно не стоит. Та же Финляндия- вполне справляется с этим, как пример.
Ну и опять-таки: лоббирование, а-ля законную коррупцию, надо вводить на общих основаниях: есть яблоки на яблоне- парочку можно и украсть, но рубить дерево, чтобы упало по-ходу пару яблок- вот от такого подхода надо избавляться. Ну, и куда без возврата НДС: в развитых странах, траты на страховку, спорт, образование, детские товары и кучу всего- можно вернуть с налоговых вычетов и НДС. У нас же- это самый старый способ тырить бабло.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
31 серпня 2023, 13:21
#
Лобіювання це зовсім не те що Ви написали та не тотожне з корупцією. Лобіювання простими словами це коли даєш гроші в обмін на те, що чиновник працює в твоїх інтересах, але В РАМКАХ ЗАКОНУ. Корупція ж завжди поза законом, тому це різні речі.
+
+15
zig4free
zig4free
31 серпня 2023, 10:28
#
А когда начнут давать по 15 лет — военкомы пока отделываются только увольнениями.
+
0
SkeptikUA
SkeptikUA
31 серпня 2023, 13:22
#
Ви дійсно думаєте що збільшився максимальний термін покарання з 12 років до 15 щось зміниться? У нас хоч на рік когось посадили хто вкрав 24+ мільйони?
+
0
Ranet
Ranet
31 серпня 2023, 11:16
#
Разве НАПК полномочно реализовать эту пирамиду второго компонента из пяти пунктов, где второй и третий нужно объединять?
Оно даже если захочет, то не сможет!
И реально, зачем надрываться, если третий компонент, без честной судебной реформы, не реализуем в принципе.
+
0
Ranet
Ranet
31 серпня 2023, 11:44
#
Даже, не так!
Вот чего не хватает Могилянке, так это системности 😉
Для реализации компонентов и создания антикоррупционной табуретки о трех ножках, необходимо:
3 компонент — судебная реформа
2 компонент:
Децентрализация — конституционная реформа
Приватизация и дерегуляция — налоговая реформа
1 компонент — гражданские свободы (слова, совести, собраний и т. д.)
В общем, все то, что и тридцать лет назад 😂
+
0
mantis05
mantis05
31 серпня 2023, 12:15
#
Был бы моложе- может быть и поверил :D Почитайте догмы Вячеслава Чорновола в 92 году, много что узнаете.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами