Акції Nvidia оновили історичний максимум в очікуванні фінрезультатів і буму штучного інтелекту

Акції американської компанії Nvidia досягли історичного максимуму у вівторок, 22 серпня, через зростання очікувань щодо квартальних результатів розробника чіпів, який отримав найбільшу вигоду від буму штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

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Рекордний максимум $481,87 було досягнутого за кілька хвилин після відкриття ринку з подоланням попереднього піка $480,88 14 липня.

Зростання ставок на те, що цільовий показник виручки Nvidia знову перевищить оцінки Волл-стріт, підняли акції приблизно на 19% з двомісячного мінімуму минулого тижня.

Аналітики очікують, що Nvidia, яка домінує на ринку чипів, що використовуються для роботи генеративного штучного інтелекту, такого як ChatGPT та багатьох подібних сервісів, прогнозує зростання виручки у третьому кварталі на 110%, до $12,50 млрд, коли вона опублікує результати 23 серпня.

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Нагадаємо

У травні Nvidia прогнозувала виручку у другому кварталі більш ніж на 50% вище за очікування. У результаті ринкова капіталізація компанії перевищила $1 трлн, що зробило її акції найкращими в індексі S&P 500 (SPX).