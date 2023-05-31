Капитализация Nvidia наконец достигла $1 триллиона

Американская компания Nvidia во вторник, 30 мая, стала первым производителем чипов, присоединившимся к клубу компаний с капиталом в $1 трлн. Об этом сообщает Reuters.

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Менее чем за восемь месяцев стоимость акций компании выросла в три раза, отражая всплеск интереса к искусственному интеллекту после успеха ChatGPT.

С октября Nvidia выросла примерно на 200%. Акции компании во вторник закрылись на уровне $401,11, при этом на пике они торговались за $404,91 за акцию.

Только четыре других американских компании сейчас оцениваются более чем в $1 трлн:

Apple,

Alphabet,

Microsoft,

Amazon.

«Мы рассматриваем Nvidia как важнейшую компанию на планете в быстро меняющуюся эпоху к такой, которая будет подчеркиваться большими возможностями искусственного интеллекта», — заявил Анджело Зино, аналитик CFRA Research.

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В США капитализацию в $1 трлн первой достигла Apple. Рыночная стоимость этой компании впервые превысила данную отметку в августе 2018 года. В сентябре 2018 года вашу планку преодолел Amazon. Затем это удалось Microsoft в апреле 2019 года.

Стоимость Alphabet, материнской компании Google, впервые преодолела отметку в $1 трлн в 2020 году.

Напомним

«Минфин» писал, что Nvidia станет первым производителем чипов в США, стоимость которого превышает $1 триллион.