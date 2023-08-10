Китайські інтернет-гіганти замовили чипи Nvidia на $5 мільярдів

Китайські інтернет-гіганти поспішають придбати високопродуктивні чіпи Nvidia, які необхідні для побудови генеративних систем штучного інтелекту (ШІ). Вони зробили замовлення на $5 млрд в умовах ажіотажу, викликаного побоюваннями, що США запровадять новий експортний контроль. Про це повідомляє Financial Times.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанії Baidu, ByteDance, Tencent і Alibaba зробили замовлення на суму $1 млрд на придбання близько 100 тис. процесорів A800 в американського виробника чипів Nvidia, які мають бути поставлені цього року.

За словами двох співрозмовників, близьких до Nvidia, китайські групи також придбали графічних процесорів на суму $4 млрд, які будуть поставлені у 2024 році.

Оскільки ажіотаж навколо ШІ посилився за останній рік, графічні процесори Nvidia стали найпопулярнішим товаром серед найбільших світових технологічних компаній, щоб забезпечити обчислювальну потужність для розробки великих мовних моделей ШІ.

Китайські інтернет-групи наввипередки запасаються чипами A800 через побоювання, що адміністрація Байдена розглядає можливість введення нових експортних обмежень, які торкнуться навіть ослаблених чипів Nvidia, а також більш широкого дефіциту графічних процесорів, спричиненого величезним попитом.

У середу Вашингтон оголосив про заборону з наступного року на деякі американські інвестиції в китайські квантові обчислення, передові чіпи і штучний інтелект.

«Без чипів Nvidia ми не можемо продовжувати навчання для будь-якої великої мовної моделі», — сказав один зі співробітників Baidu.

Читайте також: Nvidia може стати найдорожчою компанією у світі

Компанії розробляють власні моделі після успіху ChatGPT, чат-бота, запущеного OpenAI за підтримки Microsoft вісім місяців тому.

У ByteDance є численні невеликі команди, які працюють над різними продуктами генеративного ШІ, в тому числі над чат-ботом під кодовою назвою Grace, який зараз проходить внутрішнє тестування.

На початку 2023 року компанія ByteDance протестувала функцію генеративного ШІ для свого додатку для соціальних мереж TikTok під назвою TikTok Tako, яка використовує ліцензію на ChatGPT від OpenAI.