Євросоюз виділив Україні ще 1,5 мільярда євро допомоги

«Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 мільярда євро», — написала вона.

Фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.

We are supporting Ukraine in its efforts to repair, recover and keep the state running.



Today we paid a new €1.5 billion to Ukraine.



And more will come, this year and beyond.



