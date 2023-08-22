Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Євросоюз виділив Україні ще 1,5 мільярда євро допомоги
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«Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 мільярда євро», — написала вона.
Фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.
We are supporting Ukraine in its efforts to repair, recover and keep the state running.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 22, 2023
Today we paid a new €1.5 billion to Ukraine.
And more will come, this year and beyond.
We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/wqUM7motVC
Нагадаємо
25 липня Євросоюз виділив Україні черговий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.
Джерело: Мінфін
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