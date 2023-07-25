Євросоюз виділив Україні транш у 1,5 млрд євро

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Вона рішуче засудила удари росії по українським зерносховищам та експортній інфраструктурі.

«Поки росія продовжує свою безжальну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми перерахували ще 1,5 млрд євро, щоб допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру. Буде ще більше», — запевнила Урсула фон дер Ляєн.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.



As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.



Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.



More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2023

Нагадаємо

З початку війни Україна отримала фінансову допомогу на $50 млрд. В кінці червня Євросоюз перерахував Києву черговий транш на 1,5 млрд євро у рамках програми макрофінансової допомоги з початку року.

Також стало відомо, що Єврокомісія обговорює виділення 50 млрд євро Україні. Мова йде про фінансовий резерв на потреби нашої країни наступні чотири роки у вигляді запозичень і грантів.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС покриє 45% усіх потреб України.