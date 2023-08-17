У четвер, 17 серпня, готівковий курс долара піднявся вище за 38 грн за долар. Востаннє долар сягав 38 грн/$ досить давно, 17 квітня, після чого тримався нижче.
Готівковий курс долара сьогодні піднявся вище 38 грн/$ — максимум із середини квітня
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Хто поставив найвищі котирування продажу долара
- Креді Агріколь Банк — 38,50 грн за долар
- Банк Кредит Дніпро — 38,40 грн за долар
- Радабанк — 38,35 грн за долар
- Український капітал, Ідея Банк, Банк Альянс — 38,30 грн за долар
- Кредобанк — 38,29 грн за долар
- Мотор Банк — 38,28 грн за долар
- Таскомбанк, Акордбанк — 38,25 грн за долар
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Джерело: Мінфін
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