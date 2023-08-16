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16 серпня 2023, 15:39 Читать на русском

Ощадбанк розпочав оформлення карт «єВідновлення»

Ощадбанк розпочав оформлення цифрової картки «єВідновлення» для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Про це йдеться на сайті банку.

Ощадбанк розпочав оформлення цифрової картки «єВідновлення» для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії.

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Як відкрити картку

Карту можна відкрити у мобільному додатку банку.

Банки-учасники програми

Ощад став 12-м учасником програми, в якій вже є Приватбанк, проєкт monobank (на базі Універсал Банку), ПУМБ, А-Банк, Сенс Банк, Райффайзен Банк, проєкти izibank та Sportbank (обидва на базі ТАСкомбанку), Аккордбанк, Банк Восток та банк «Кліринговий дім».

Як подати заявку

Щоб отримати допомогу, потрібно повідомити про пошкоджене майно у додатку або на порталі Дія, якщо раніше цього не зробили. У програмі «Мобільний Ощад» виберіть розділ «Замовити картку». Серед списку доступних карток виберіть «єВідновлення» та підтвердити замовлення. Далі — подати заявку на отримання виплати у додатку «Дія»: Послуги — «Відновлення» — Подати заяву про виплату.

Сума грошової допомоги залежить від складності пошкоджень та визначається комісією, яка проводить обстеження пошкодженого майна та фіксує руйнування.

Житло має бути відновлено та перебувати на деокупованій території, де не ведуться активні бойові дії. Максимальна сума компенсації складає 200 тисяч гривень.

Гроші слід використати протягом 12 місяців від дня їх отримання. Після цієї дати залишок коштів автоматично повертається до бюджету.

Джерело: Мінфін
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