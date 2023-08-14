Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної податкової служби.
Перевірка бізнесу: Стало відомо, до кого Податкова завітає до кінця року
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Скільки перевірять компаній
Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у: 896 компаній, що працюють з підакцизним товаром — алкоголь, тютюн, бензин тощо.
Хто у переліку
Зокрема, до переліку потрапили ОККО, Socar, Карлсберг Україна, Укртранснафта тощо.
94 фінансові компанії, серед яких:
- 15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.
- 19 страхових компаній та їх підрозділів. Так, до переліку потрапили компанії «ВУСО» й «ТАС».
- 60 інших фінансових установ.
- 3,256 фізичних осіб.
Читайте: Гетманцев анонсував відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу
Крім того, Податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. У цьому переліку — 17 гральних бізнесів, зокрема, Фавбет.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі