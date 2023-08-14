Перевірка бізнесу: Стало відомо, до кого Податкова завітає до кінця року

Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Державної податкової служби.

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Скільки перевірять компаній

Наразі ДПС планує провести документальні перевірки у: 896 компаній, що працюють з підакцизним товаром — алкоголь, тютюн, бензин тощо.

Хто у переліку

Зокрема, до переліку потрапили ОККО, Socar, Карлсберг Україна, Укртранснафта тощо.

94 фінансові компанії, серед яких:

15 банків: Восток, Укргазбанк, Альянс, Банк інвестицій та заощаджень, Комінбанк, Глобус, Український капітал, Український будівельно-інвестиційний банк, Дойчебанк ДБУ, Альтбанк, Перший інвестиційний банк, Європейський промисловий банк, Банк «Кліринговий дім», Піреус банк МКБ, РВС банк.

19 страхових компаній та їх підрозділів. Так, до переліку потрапили компанії «ВУСО» й «ТАС».

60 інших фінансових установ.

3,256 фізичних осіб.

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Крім того, Податкова перевірить 29 компаній щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. У цьому переліку — 17 гральних бізнесів, зокрема, Фавбет.



