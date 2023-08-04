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4 серпня 2023, 13:08 Читать на русском

НБУ випустив нову обігову пам’ятну монету (фото)

Напередодні Дня Повітряних Сил ЗСУ Національний банк презентував нову обігову пам’ятну монету «ППО — надійний щит України» номіналом 10 грн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Напередодні Дня Повітряних Сил ЗСУ Національний банк презентував нову обігову пам’ятну монету «ППО — надійний щит України» номіналом 10 грн.

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Нова монета продовжує серію «Збройні Сили України» та присвячена подвигам і героїзму воїнів протиповітряної оборони, які самовіддано та щоденно боронять небо України.

За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс — тематичний та містить військову символіку.

Реверс

На реверсі монети зображено пускову установку «Patriot» на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль, та напис угорі по колу «ППО — надійний щит України».

Аверс

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 грн зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «ППО — надійний щит України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб'юторами не здійснюватиметься. НБУ підкріплюватиме обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшого видавання їх клієнтам.

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Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Характеристики

  • Обігову пам’ятну монету «ППО — надійний щит України» Національний банк України вводить у готівковий обіг 4 серпня 2023 року.
  • Монету номіналом 10 грн виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
  • Маса — 6,4 г.
  • Діаметр — 23,5 мм.
  • Тираж — 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук — сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів).
  • Гурт монети — рифлений.
  • Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута.
  • Скульптор — Володимир Дем’яненко.

Спеціально оформлені ролики

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети «ППО — надійний щит України» буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 9 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банками-дистриб'юторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк).

До ролика входитиме 25 обігових пам’ятних монет «ППО — надійний щит України». На сувенірній упаковці ролика зображено пускову установку «Patriot». Тираж роликів — 20 тисяч штук.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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