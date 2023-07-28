Національний банк 28 липня поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.
НБУ поповнив інтернет-магазин новими пам'ятними монетами та банкнотами (список)
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Нові пам’ятні монети та банкноти
- Пам’ятна монета із золота «Нестор-літописець»;
- Пам’ятна монета із золота «Острозька Біблія»;
- Пам’ятна монета зі срібла «Родина Ґалаґанів»;
- Пам’ятна монета з нейзильберу «Дмитро Бортнянський»;
- Пам’ятна монета з нейзильберу «Микола Лукаш»;
- Пам’ятна монета з нейзильберу «100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова»;
- Пам’ятна монета з нейзильберу «Рік Кота (Кролика)»;
- Пам`ятна медаль з нейзильберу «Державна служба фінансового моніторингу України»;
- Сувенірна банкнота «Сто гривень» (до 100-річчя подій Української революції 1917 — 1921 років) в сувенірній упаковці;
- Пам`ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року до 30-річчя незалежності України;
- Пам`ятна банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року до 30-річчя незалежності України;
- Пам`ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України;
- Пам`ятна банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року до 30-річчя незалежності України;
- Пам`ятна банкнота «ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!» у сувенірній упаковці;
- Пам`ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження Івана Франка.
Асортимент супутньої продукції
- Футляр для золотих монет з флоку зеленого кольору Ø 13,92 мм;
- Футляр для одноунцієвих срібних монет зі штучної шкіри зеленого кольору Ø 38,6 мм;
- Дерев`яний футляр для п`яти срібних монет зеленого кольору;
- Замшевий футляр для п`яти срібних монет зеленого кольору.
Де замовити
Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.
Джерело: Мінфін
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