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28 липня 2023, 11:28 Читать на русском

НБУ поповнив інтернет-магазин новими пам'ятними монетами та банкнотами (список)

Національний банк 28 липня поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину. Про це регулятор повідомив своїх клієнтів.

Національний банк 28 липня поповнив асортимент нумізматичної продукції свого інтернет-магазину.
Фото: bank.gov.ua

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Нові пам’ятні монети та банкноти

  • Пам’ятна монета із золота «Нестор-літописець»;
  • Пам’ятна монета із золота «Острозька Біблія»;
  • Пам’ятна монета зі срібла «Родина Ґалаґанів»;
  • Пам’ятна монета з нейзильберу «Дмитро Бортнянський»;
  • Пам’ятна монета з нейзильберу «Микола Лукаш»;
  • Пам’ятна монета з нейзильберу «100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова»;
  • Пам’ятна монета з нейзильберу «Рік Кота (Кролика)»;
  • Пам`ятна медаль з нейзильберу «Державна служба фінансового моніторингу України»;
  • Сувенірна банкнота «Сто гривень» (до 100-річчя подій Української революції 1917 — 1921 років) в сувенірній упаковці;
  • Пам`ятна банкнота номіналом 20 гривень зразка 2018 року до 30-річчя незалежності України;
  • Пам`ятна банкнота номіналом 200 гривень зразка 2019 року до 30-річчя незалежності України;
  • Пам`ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року до 30-річчя незалежності України;
  • Пам`ятна банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року до 30-річчя незалежності України;
  • Пам`ятна банкнота «ПАМ'ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!» у сувенірній упаковці;
  • Пам`ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160-річчя від дня народження Івана Франка.

Асортимент супутньої продукції

  • Футляр для золотих монет з флоку зеленого кольору Ø 13,92 мм;
  • Футляр для одноунцієвих срібних монет зі штучної шкіри зеленого кольору Ø 38,6 мм;
  • Дерев`яний футляр для п`яти срібних монет зеленого кольору;
  • Замшевий футляр для п`яти срібних монет зеленого кольору.

Де замовити

Замовити нумізматичну продукцію НБУ можна на офіційному сайті інтернет-магазину регулятора.

Джерело: Мінфін
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