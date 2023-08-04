Правління Національного банку затвердило план проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ поновлює планові інспекційні перевірки банків
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Відповідно до затвердженого плану у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків, зокрема:
План інспекційних перевірок складений з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, зважаючи на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процес наглядової перевірки та оцінки).
Нагадаємо
У травні Нацбанк розпочав оцінку стійкості банків для визначення реального стану банківського сектору в умовах воєнного часу.
Раніше «Мінфін» писав, що НБУ з 29 липня поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.
Коментарі - 9
Сиджу як на пороховій бочці в очікуванні хто наступний гавкне
https://bank.gov.ua/ua/news/all/plani-inspektsiynih-perevirok-bankiv
Бо як почали перевіряти альфу і конкорд сам знаєш шо сталось
Конкорд — это брат Айбокса же. И еще когда здох Айбокс было понятно что конкорд и кое-кто еще - пойдут вслед за ним.