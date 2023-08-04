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4 серпня 2023, 9:02 Читать на русском

НБУ поновлює планові інспекційні перевірки банків

Правління Національного банку затвердило план проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Правління Національного банку затвердило план проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року.
Фото: bank.gov.ua

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Відповідно до затвердженого плану у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків, зокрема:

План інспекційних перевірок складений з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, зважаючи на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процес наглядової перевірки та оцінки).

Нагадаємо

У травні Нацбанк розпочав оцінку стійкості банків для визначення реального стану банківського сектору в умовах воєнного часу.

Раніше «Мінфін» писав, що НБУ з 29 липня поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 серпня 2023, 10:17
#
За виключенняя ТАС та, А банку — у переліку дрібнота, яка ймовірно піде під ніж НБУ у майбутньому.
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0
yarg
yarg
4 серпня 2023, 10:59
#
Проверки не прекращались. Просто они были безвыездными. но разницы — реально никакой. Крупняк уже весь проверили — остались эти мелкие…
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0
jakiro
jakiro
4 серпня 2023, 11:13
#
Чи значить це, що всі ці банки закриють?
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
4 серпня 2023, 11:15
#
Не одразу, але зачистка ринку продовжиться з малюків
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jakiro
jakiro
4 серпня 2023, 11:17
#
Мені чистка підриває довіру до банківської системи вщент!
Сиджу як на пороховій бочці в очікуванні хто наступний гавкне
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0
yarg
yarg
4 серпня 2023, 11:38
#
Нічого це не означає. Це просто графік перевірок банків на 4 квартал. Такі графіки складаються щороку.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/plani-inspektsiynih-perevirok-bankiv

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jakiro
jakiro
4 серпня 2023, 11:40
#
Надіюсь це правда.
Бо як почали перевіряти альфу і конкорд сам знаєш шо сталось
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yarg
yarg
4 серпня 2023, 11:51
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Проблемы Альфы — никакой связи с проверкой не имеют. Там вопрос в собственниках.
Конкорд — это брат Айбокса же. И еще когда здох Айбокс было понятно что конкорд и кое-кто еще - пойдут вслед за ним.
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Afynyanin Sensurion Alfijsky
Afynyanin Sensurion Alfijsky
4 серпня 2023, 12:29
#
Не брат, а сестри :)
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