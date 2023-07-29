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29 липня 2023, 15:10 Читать на русском

НБУ поновлює планові перевірки банків із фінмоніторингу та санкцій

Національний банк з 29 липня поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк з 29 липня поновлює здійснення планових виїзних перевірок діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

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Деталі

Ці перевірки були зупинені з 15 червня 2022 року.

Зазначається, що для мінімізації можливих ризиків для життя та здоров’я працівників об'єктів нагляду та Нацбанку у період дії воєнного стану регулятор продовжить використовувати практику здійснення виїзних перевірок у дистанційному форматі.

Тобто без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням об'єкта, за наявної можливості надання установами віддаленого доступу.

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, ураховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів.

Такі норми передбачені в постанові правління НБУ від 27 липня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+30
zevs1
zevs1
29 липня 2023, 15:45
#
Чем больше власть вводит запретов и контроля тем быстрее страна скатывается в авторитаризм, советский опыт тому пример.

Проверки должны касаться в первую очередь чиновников и членов их семей которые получают и распоряжаются деньгами из бюджета.
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