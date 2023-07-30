Із 2024 року в'їзд до Європейського Союзу буде платним, повідомляється на сайті ЄС.
Безвіз не допоможе. В'їзд до ЄС стане платним із 2024 року
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Що відомо
Так, із наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі для в'їзду в більшість європейських країн та сплачувати обов’язковий збір на в'їзд за програмою ETIAS (Системою авторизації в'їзду до Європи).
Дозвіл на поїздку ETIAS є обов’язковою умовою в'їзду для безвізових громадян, які подорожують до будь-якої з 30 європейських країн. Він прив’язаний до паспорта мандрівника. Він чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.
Якщо громадянин отримує новий паспорт, то йому потрібно отримати новий дозвіл на подорож ETIAS.
Вартість оформлення дозволу становить 7 євро з однієї людини. Отримати його необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким особа планує скористатися.
Маючи дійсний дозвіл ETIAS на подорожі, можна в'їжджати на територію європейських країн скільки завгодно для короткотермінового перебування — як правило, до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.
Отримувати дозвіл ETIAS потрібно лише у випадку короткотермінових безвізових поїздок до ЄС. Якщо особа має візу, чи карту резидента, жодних додаткових дозволів оформлювати не треба.
Коментарі - 9
ну чтоб прежде чем писать понимать процедуру и что к чему ?
на границе вы должны затоможить / растоможить авто , вас взвешивают (проверяют что нет ничего лишнего в машине) , осматривают машину , а вот если вы это все прошли , то вот то самое малое это паспортный контроль .
При этом вся хрень творится на украинской части таможни . легко можно простоять 6−8 часов , потом заехать и увидеть что в терминале нет ни одного другого автомобиля …
Просто скажите что вы проходили или нет таможню . У вас все знания — теоретические .
данная система просто отсеет криминал и нарушителей законодательства ЕС . Все .
чтоб исправить ситуацию на таможно надо 1 — сильно *** таможенников 2. расширить пункты на большее количество машин .
да , второе , есть пункты где нашу страну представляет *** туалет из досок с щелями и вагончик .
Олекасій, ви вчергове потрапили пальцем у небо. Проходив багато разів.
Але новина не про митницю, тим більш не про українську митницю. І навіть не про порівняння складності проходження митниці проти проходження прикордонників. Новина про вʼїзд до країн ЄС.
Нагадаю вам на всяк випадок що так звана «Шенгенська зона» та ЄС не співпадають тому частину європейських країн ці зміни не зачипають.
Еще раз — даже если проигнорировать украинскую таможню где основной затык и рассмотреть таможни стран ЕС , то все равно основное время тратиться не на паспортный контроль, а на таможенный . паспортный контроль занимает минуту . а вы говорите что мол ускорится что-то . Глупость несусветная .
Когда вы подъезжаете к таможне , первое на что вы тратите время — очередь . Потому что мало линий . Затем вас начинают шмонать , затем вы оформляете машину , и вот только потом , уже без очереди вы проходите паспортный контроль , потому что там уже очередей как правило нет , все на предыдущих этапах застряют .
я про митницю взагалі нічого не говорив
що не заважає тобі виливати сюди свій словесний п*н*с
митницю я проходив за останні пʼять років більше за тебе, впевнений у цьому
і займало це зазвичай десь так 0 секунд від загального часу проходження контролю