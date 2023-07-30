Безвіз не допоможе. В'їзд до ЄС стане платним із 2024 року

Із 2024 року в'їзд до Європейського Союзу буде платним, повідомляється на сайті ЄС.

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Що відомо

Так, із наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі для в'їзду в більшість європейських країн та сплачувати обов’язковий збір на в'їзд за програмою ETIAS (Системою авторизації в'їзду до Європи).

Дозвіл на поїздку ETIAS є обов’язковою умовою в'їзду для безвізових громадян, які подорожують до будь-якої з 30 європейських країн. Він прив’язаний до паспорта мандрівника. Він чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

Якщо громадянин отримує новий паспорт, то йому потрібно отримати новий дозвіл на подорож ETIAS.

Вартість оформлення дозволу становить 7 євро з однієї людини. Отримати його необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким особа планує скористатися.

Маючи дійсний дозвіл ETIAS на подорожі, можна в'їжджати на територію європейських країн скільки завгодно для короткотермінового перебування — як правило, до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Отримувати дозвіл ETIAS потрібно лише у випадку короткотермінових безвізових поїздок до ЄС. Якщо особа має візу, чи карту резидента, жодних додаткових дозволів оформлювати не треба.