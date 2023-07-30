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30 липня 2023, 12:16 Читать на русском

Безвіз не допоможе. В'їзд до ЄС стане платним із 2024 року

Із 2024 року в'їзд до Європейського Союзу буде платним, повідомляється на сайті ЄС.

Із 2024 року в'їзд до Європейського Союзу буде платним, повідомляється на сайті ЄС.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоТак, із наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі для в'їзду в більшість європейських країн та сплачувати обов’язковий збір на в'їзд за програмою ETIAS (Системою авторизації в'їзду до Європи).

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Так, із наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі для в'їзду в більшість європейських країн та сплачувати обов’язковий збір на в'їзд за програмою ETIAS (Системою авторизації в'їзду до Європи).

Дозвіл на поїздку ETIAS є обов’язковою умовою в'їзду для безвізових громадян, які подорожують до будь-якої з 30 європейських країн. Він прив’язаний до паспорта мандрівника. Він чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

Якщо громадянин отримує новий паспорт, то йому потрібно отримати новий дозвіл на подорож ETIAS.

Вартість оформлення дозволу становить 7 євро з однієї людини. Отримати його необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким особа планує скористатися.

Маючи дійсний дозвіл ETIAS на подорожі, можна в'їжджати на територію європейських країн скільки завгодно для короткотермінового перебування — як правило, до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Отримувати дозвіл ETIAS потрібно лише у випадку короткотермінових безвізових поїздок до ЄС. Якщо особа має візу, чи карту резидента, жодних додаткових дозволів оформлювати не треба.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+60
Три літри
Три літри
30 липня 2023, 12:47
#
Плата не відміняє безвіз, це взагалі окрема (і так, нова) процедура. Яка до слова цілком можливо дозволить користуватись автоматичними терміналами, а не стояти у чергах до прикордонників у кабінках яки вдивляються у вас та ваші документи та задають різні питання.
+
+42
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 липня 2023, 13:54
#
А вы вообще пересекали хоть раз европейскую границу ? по земле или по воздуху ?

ну чтоб прежде чем писать понимать процедуру и что к чему ?

на границе вы должны затоможить / растоможить авто , вас взвешивают (проверяют что нет ничего лишнего в машине) , осматривают машину , а вот если вы это все прошли , то вот то самое малое это паспортный контроль .

При этом вся хрень творится на украинской части таможни . легко можно простоять 6−8 часов , потом заехать и увидеть что в терминале нет ни одного другого автомобиля …

Просто скажите что вы проходили или нет таможню . У вас все знания — теоретические .

данная система просто отсеет криминал и нарушителей законодательства ЕС . Все .

чтоб исправить ситуацию на таможно надо 1 — сильно *** таможенников 2. расширить пункты на большее количество машин .

да , второе , есть пункты где нашу страну представляет *** туалет из досок с щелями и вагончик .
+
0
Три літри
Три літри
30 липня 2023, 14:46
#
Просто скажите что вы проходили или нет таможню. У вас все знания — теоретические

Олекасій, ви вчергове потрапили пальцем у небо. Проходив багато разів.

Але новина не про митницю, тим більш не про українську митницю. І навіть не про порівняння складності проходження митниці проти проходження прикордонників. Новина про вʼїзд до країн ЄС.
Нагадаю вам на всяк випадок що так звана «Шенгенська зона» та ЄС не співпадають тому частину європейських країн ці зміни не зачипають.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 липня 2023, 16:37
#
Я думаю что вы не проходили таможню иначе бы такие глупости бы не говорили .
Еще раз — даже если проигнорировать украинскую таможню где основной затык и рассмотреть таможни стран ЕС , то все равно основное время тратиться не на паспортный контроль, а на таможенный . паспортный контроль занимает минуту . а вы говорите что мол ускорится что-то . Глупость несусветная .

Когда вы подъезжаете к таможне , первое на что вы тратите время — очередь . Потому что мало линий . Затем вас начинают шмонать , затем вы оформляете машину , и вот только потом , уже без очереди вы проходите паспортный контроль , потому что там уже очередей как правило нет , все на предыдущих этапах застряют .
+
0
Три літри
Три літри
30 липня 2023, 16:45
#
Я думаю что вы не проходили таможню иначе бы такие глупости бы не говорили.

я про митницю взагалі нічого не говорив
що не заважає тобі виливати сюди свій словесний п*н*с

митницю я проходив за останні пʼять років більше за тебе, впевнений у цьому
і займало це зазвичай десь так 0 секунд від загального часу проходження контролю
+
+102
lemosik542
lemosik542
30 липня 2023, 13:18
#
Кто придумывает эти припизднутые заголовки? Звучит так, будто там не 7 евро, а 7 тыс. евро. Причём которые если не заплатить, то вас прям высекут плетью на границе и назад отправят.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 липня 2023, 13:56
#
Согласен, 7 евро ни о чем , тем более на 3 года . чисто психологический напряг , а вдруг лицом не вышел …
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
30 липня 2023, 14:03
#
И зато если лицом не вышел — узнаете до выезда , а не проехав 1000 км .
+
0
Три літри
Три літри
30 липня 2023, 16:46
#
Іноді ти можеш писати щось адекватне, от як зараз. Це дійсно плюс нової системи
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