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28 липня 2023, 12:04 Читать на русском

До «Дія.City» вже приєдналося 600 компаній

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися 600 українських та міжнародних компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.
Фото: city.diia.gov.ua

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«Попри війну бізнес в Україні розвивається, а унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній „Дія.Cіty“ поповнюється резидентами», — йдеться у повідомленні.

Нові резиденти

Серед нових резидентів «Дія.City» Мінцифри виділило п’ять наступних компаній:

  • iGama — українська ІТ-компанія, яка розробляє fintech-продукти. У її портфоліо — розробки для OLX, UAPAY, Нової пошти, Visa та Mastercard;
  • SBRobotiks — одна з перших компаній в Україні, що почала створювати роботів для автоматизації логістики;
  • GIS Art — український розробник продуктів для геоінформаційних систем на ринки США, Австралії та Європи;
  • Intellectsoft — американська сервісна компанія з офісом в Україні. Розробляють програмне забезпечення для компаній зі списку Fortune 500;
  • Keenethics — компанія, що створює вебсайти та мобільні застосунки. Працюють також у Німеччині, Нідерландах та США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у першому кварталі 2023 року загальний обсяг податку на виведений капітал (ПнВК), який сплатили IT-компанії-учасниці «Дія.City», склав 80,5 млн грн.

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City». Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами. Запуск «Дія.City» відбувся 8 лютого 2022 року.

Джерело: Мінфін
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