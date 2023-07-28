До «Дія.City» вже приєдналося 600 компаній

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися 600 українських та міжнародних компаній. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«Попри війну бізнес в Україні розвивається, а унікальний правовий та податковий простір для ІТ-компаній „Дія.Cіty“ поповнюється резидентами», — йдеться у повідомленні.

Нові резиденти

Серед нових резидентів «Дія.City» Мінцифри виділило п’ять наступних компаній:

iGama — українська ІТ-компанія, яка розробляє fintech-продукти. У її портфоліо — розробки для OLX, UAPAY, Нової пошти, Visa та Mastercard;

SBRobotiks — одна з перших компаній в Україні, що почала створювати роботів для автоматизації логістики;

GIS Art — український розробник продуктів для геоінформаційних систем на ринки США, Австралії та Європи;

Intellectsoft — американська сервісна компанія з офісом в Україні. Розробляють програмне забезпечення для компаній зі списку Fortune 500;

Keenethics — компанія, що створює вебсайти та мобільні застосунки. Працюють також у Німеччині, Нідерландах та США.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у першому кварталі 2023 року загальний обсяг податку на виведений капітал (ПнВК), який сплатили IT-компанії-учасниці «Дія.City», склав 80,5 млн грн.

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City». Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами. Запуск «Дія.City» відбувся 8 лютого 2022 року.