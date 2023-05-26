Резиденти «Дія.City» сплатили за квартал понад 80 мільйонів податку на виведений капітал

У першому кварталі 2023 року загальний обсяг податку на виведений капітал (ПнВК), який сплатили IT-компанії-учасниці «Дія.City», склав 80,5 млн грн. Про це повідомив голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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«На сьогодні в реєстрі „Дія.City“ перебуває 537 юридичних осіб. З них на ПнВК перебуває лише 236 резидентів», — заявив Гетманцев.

За його словами, кількість тих юросіб, які обрали ПнВК замість податку на прибуток (ПнП), повільно, але збільшується, але є й такі, що з ПнВК переходять на податок на прибуток: таких компаній вже до десятка.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

З 8 лютого 2022 року в Україні запрацював спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі. ​

Участь в «Дія.City» дозволяє компаніям платити 5% -вий податок на доходи фізосіб, мінімальний ЄСВ (зараз 1320 грн в місяць), військовий збір 1,5% і на вибір 18% -вий податок на прибуток або податок на виведений капітал 9%.

Середньомісячна зарплата співробітника «Дія.City» повинна складати € 1200 у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.

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