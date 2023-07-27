Наглядова рада призначила Піотра Качмарека головою Укргазбанку

Піотр Качмарек призначений строком на 5 років з дати вступу його на посаду після погодження Нацбанком.

Посада голови правління Укргазбанку стала вакантною після того, як 9 лютого 2023 року діючий голова Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров’я. Виконуючим обіцянки голови правління з 13 лютого призначено його заступника Родіона Морозова.

Піотр Качмарек з листопада 2008 року до квітня 2014-го був директором з роздрібних банківських послуг — членом правління українського Альфа-Банку, який належав російським олігархам. Після цього повернувся до Польщі та в червні 2014-го очолив правління Getin Holding S.A.

Піотр Качмарек з серпня 2014 року до березня 2020 року був головою ради директорів Carcade Leasing (росія), з лютого 2015 року до березня 2021 року був головою наглядової ради Идея Банк (білорусь), з грудня 2015 року до грудня 2022-го — головою наглядової ради Idea Bank (Румунія).

Крім того, з січня 2019-го до травня 2022-го він працював членом ради директорів Europa Insurance (Польща), а з червня 2014-го до червня 2023-го — головою наглядової ради Ідея Банку (Україна) і генеральним директором Getin Holding S.A. (Польща).