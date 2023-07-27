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27 липня 2023, 11:25 Читать на русском

Наглядова рада призначила Піотра Качмарека головою Укргазбанку

Наглядова рада Укргазбанку 26 липня призначила Піотра Качмарека головою правління Укргазбанку. Про це пише Finclub.

Наглядова рада Укргазбанку 26 липня призначила Піотра Качмарека головою правління Укргазбанку.
Фото: finclub.net

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Піотр Качмарек призначений строком на 5 років з дати вступу його на посаду після погодження Нацбанком.

Посада голови правління Укргазбанку стала вакантною після того, як 9 лютого 2023 року діючий голова Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров’я. Виконуючим обіцянки голови правління з 13 лютого призначено його заступника Родіона Морозова.

Піотр Качмарек з листопада 2008 року до квітня 2014-го був директором з роздрібних банківських послуг — членом правління українського Альфа-Банку, який належав російським олігархам. Після цього повернувся до Польщі та в червні 2014-го очолив правління Getin Holding S.A.

Піотр Качмарек з серпня 2014 року до березня 2020 року був головою ради директорів Carcade Leasing (росія), з лютого 2015 року до березня 2021 року був головою наглядової ради Идея Банк (білорусь), з грудня 2015 року до грудня 2022-го — головою наглядової ради Idea Bank (Румунія).

Крім того, з січня 2019-го до травня 2022-го він працював членом ради директорів Europa Insurance (Польща), а з червня 2014-го до червня 2023-го — головою наглядової ради Ідея Банку (Україна) і генеральним директором Getin Holding S.A. (Польща).

Джерело: Мінфін
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