Прогноз курсу долара та євро на тиждень: 3 найспекотніші дні на валютному ринку

Цей тиждень пройде на валютному ринку України дуже активно та у форматі великої турбулентності. Занадто багато різних новин різноспрямовано впливатимуть як на світовий, так і на наш, внутрішній, валютний ринок. Докладніше про це — у свіжому огляді «Мінфіну»

Із міжнародних подій на поведінку пари євро/долар, а отже, на курс євро в Україні вплинуть:

Засідання ФРС (26 липня) та ЄЦБ (27 липня) за відсотковими ставками. Попри уповільнення інфляції, економічна ситуація в США та ЄС залишається складною. Ризик рецесії високий, а можливість продовжувати «закручувати гайки» через подальше підвищення ставок для боротьби зі зростанням цін — і у Федрезерва, і в ЄЦБ не безкінечні.

Але економіка США виглядає краще за європейську, що, теоретично дозволяє ФРС і цього разу витримати паузу в подальшому підвищенні ставок. А ось Європа поки що не досягла помітного прогресу у боротьбі з інфляцією. Це, швидше за все, змусить ЄЦБ знову підняти ключову ставку. Така перспектива і приваблює зараз спекулянтів, які роблять ставку на євро.

Читайте також: Євро стрімко дорожчає: що відбувається і як на цьому заробити

У результаті євро за останній місяць подорожчав, хоч і в короткостроковій перспективі.

Мій прогноз: ФРС США і цього разу залишить ставку на рівні 5,25% річних, а ЄЦБ підніме її ще раз на 0,25% — до 4,25% річних. Хоча, судячи із заяв, частина чиновників Федрезерва схильна ризикнути і також підняти ставку ще на 0,25% річних. Тож інтрига щодо дій ФРС та ЄЦБ залишається, що гарантує нам ралі по парі євро/долар, як мінімум, з 25 по 27 липня. Це призведе до стрибків курсу євро й на українському ринку.

Крім цього, турбулентності щодо євро та долара на зовнішніх ринках додадуть:

24 липня, у понеділок, у середині дня будуть опубліковані дані щодо показників ділової активності у Франції, Німеччині та в цілому по ЄС. А ввечері — аналогічні дані щодо США.

25 липня, у вівторок — дані щодо індексу ділових очікувань, індексу ділового клімату та оцінки поточної економічної ситуації в Німеччині. А також дані щодо ринку нерухомості та індексу довіри споживачів у США.

26 липня, в середу, окрім оголошення результатів за процентною ставкою Федрезерва на ринок суттєво впливатимуть американські новини з будівельної галузі, продажу нового житла та статистика щодо запасів нафти. А також, звичайно, прес-конференція голови ФРС Джерома Пауелла.

27 липня, у четвер — рішення ЄЦБ щодо відсоткових ставок, прес-конференція глави ЄЦБ Крістін Лагард, а також дані щодо ВВП США, американського ринку праці, замовлень на товари тривалого користування в Америці та даних балансу ФРС США.

28 липня, у п'ятницю, з'явиться статистика щодо ВВП Франції та Іспанії, а також цілий блок показників за споживчими цінами у Франції, Італії, Німеччині та Іспанії. Крім цього, буде опубліковано дані щодо ринку праці в США, індекс очікувань американських споживачів та базовий індекс витрат на особисте споживання в Америці.

З українських чинників на настрої та поведінку валютного ринку цього тижня найбільше вплинуть:

Націоналізація Сенс Банку (колишній Альфа-банк). Я не очікую особливих проблем у клієнтів цього банку щодо проведення платежів чи загрози для їх заощаджень у націоналізованому банку, але психологічно такі пертурбації у системно важливій фінустанові будуть дестабілізуючим фактором для настроїв на ринку. Чим швидше буде закінчено всі необхідні дії і банк почне працювати у новому форматі, тим краще.

Потрібно також розуміти, що націоналізація такого великого банку призведе до нового переділу всього банківського сектора та збільшення частки держбанків у системі. Це й раніше дуже негативно сприймали наші західні партнери та МВФ. А для українського валютного та ресурсного міжбанку таке рішення Кабміну та Нацбанку означає ще більшу залежність нашого ринку від держбанків, які не завжди демонструють оперативність у прийнятті рішень та клієнтоорієнтованість.

Спрацюють фактори підкилимних ігор Росії навколо «зернового коридору», обстановка на фронтах, а також завершення чергового звітного періоду.

росія спробує виторгувати собі найбільш вигідні умови для відновлення «Зернової угоди». Стримуючим апетити рф чинником може стати наближення Туреччини, ООН та України до альтернативних варіантів вирішення проблеми без участі країни-агресора.

Поки що росія продовжить саботаж цього проекту, що знижуватиме обсяги надходження валютної виручки в Україну від аграріїв. Внаслідок цього НБУ доведеться витрачати додаткові резерви, аби покривати ще й цей дефіцит валюти на міжбанку.

Обстановка на фронтах та постійні обстріли рашистами території України й надалі чинитимуть тиск на поведінку валютного ринку. Але зараз завдяки активним інтервенціям Нацбанку з продажу долара особливих проблем із купівлею валюти на торгах клієнти банків не мають. Відіграють свою роль й обмеження Нацбанку щодо виведення капіталу з країни в умовах війни. Тільки-но НБУ почне реально переходити до політики «плаваючого курсу», тиск на курс зросте в рази.

Частково на поведінку учасників торгів вплине і фактор завершення місяця, який хоч і втратив своє основне значення через війну, але таки активізує клієнтів і власне банки на валютному ринку перед звітними датами.

Рішення НБУ за обліковою ставкою. 27 липня Правління НБУ знову прийматиме рішення з цього питання. За рівня офіційної інфляції 12,8% річних збереження облікової ставки на рівні 25% річних давно виглядає нелогічним.

Тим паче, що в основному від цього виграють лише банки, які розміщують під такий відсоток свої кошти в депсертифікати Нацбанку на три місяці, щоправда й у прив'язці до обсягу вкладів населення, що залучаються ними, на строк від 3-х місяців. При цьому фінансисти не надто поспішають підвищувати ставки за вкладами, чого від них домагається Нацбанк. Таким чином, значна частина додаткових доходів від таких розміщень коштів дістається не вкладникам, які довірили навіть за умов війни свої кошти банківській системі України, а банкам.

Збереження облікової ставки на такому високому рівні цікаве також і НБУ, у якого від цього показника опосередковано залежать доходи за портфелем ОВДП, куплених у Мінфіну у військовому 2022 році.

Читайте також: Мінфін знижує ставки з ОВДП: як на це відреагували покупці

Але така ситуація довго тривати не може, тим паче у країні, що воює. Швидше за все, чиновники знизять облікову ставку цього разу на 2−3% річних. Тобто до 22−23% річних. На ці ж 2−3 відсоткові пункти буде змінено і ставку за кредитами рефінансування, а також розмір плати за депсертифікатами.

Від того, якою після цього буде депозитна політика банків щодо вкладів, що залучаються від населення, багато в чому залежатиме і поведінка валютного ринку. Якщо банки знижуватимуть ставки за депозитами, частина вкладників забиратиме гривню з фінустанов та купуватиме валюту, що почне тиснути на готівковий курс.

Саме тому рішення НБУ щодо облікової ставки цього разу надзвичайно важливе для валютного ринку. Швидше за все, нижче за 22−23% річних чиновники Нацбанку навряд чи наважаться знизити облікову ставку.

Прогноз курсу долара та євро на 24−28 липня

Міжбанк:

Долар . Котирування долара на міжбанку поки що збережуться у звичному коридорі 36,5686−36,9343 гривні. НБУ продовжить активно продавати долар на торгах за курсом 36,9343 гривень і витратить на це за тиждень із ЗВР, за моїми розрахунками, до $330−520 млн.

Євро. Пік коливань пари євро/долар припаде на 25−27 липня, що призведе до суттєвих коливань курсу євро щодо гривні з вівторка по четвер.

За моїми прогнозами, співвідношення євро/долар цього тижня перебуватиме в коридорі від 1,1060 до 1,125 долара за євро, що призведе до коливань курсу євро на українському міжбанку в ці дні в межах від 40,44 до 41,55 гривень за євро.

Готівковий ринок:

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків цього тижня буде в межах до 20−25 копійок за доларом та від 25−30 копійок до 1 гривні по євро.

Часта зміна цінників євровалюти в обмінниках гарантована в період максимальних стрибків пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, тобто з 25 по 27 липня.

Курс готівкового долара. У більшості кас банків купівля/продаж долара цього тижня перебуватиме в межах від 36,50 до 37,50 грн.

А в обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому та продажу американської валюти перебуватиме в межах від 36,55 до 37,45 грн.

Курс готівкового євро. У касах банків котирування євро при купівлі/продажі будуть у межах від 40,30 до 42,10 грн.

А в обмінниках фінкомпаній євро котируватиметься в межах коридору купівлі та продажу від 40,50 до 41,85 грн.