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22 липня 2023, 13:05 Читать на русском

Після відновлення польотів Ryanair продасть в Україні 1 мільйон квитків дешевше 20 євро

Ірландський лоукостер Ryanair після відновлення польотів з/до України запропонує 1 млн, або 20% квитків за ціною менше ніж 20 євро. Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Ірландський лоукостер Ryanair після відновлення польотів з/до України запропонує 1 млн, або 20% квитків за ціною менше ніж 20 євро.
Фото: pixabay.com

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«Міністр (віцепрем'єр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, — ред.) попросив нас сьогодні, і ми дали йому зобов'язання, що з 5 млн місць, які будуть запропоновані в перший рік, 20%, або 1 млн місць, буде продано за ціною менше ніж 20 євро», — сказав О'Лірі.

Він зазначив, що авіакомпанія зможе реалізувати поставлене завдання в разі, якщо матиме недорогу базу в українських аеропортах і відповідні ставки зборів.

«Нам потрібно буде мати недорогу базу в аеропортах. Але це рішення — за міністерством. Міністр (Кубраков, — ред.) запитував, чи будемо ми пропонувати низькі тарифи, й ми відповіли, що так. Близько 20% місць буде продано за тарифами 10 євро, 14 євро, 19 євро. Це мільйон пасажиромісць. Більшість квитків ми продаємо за 24 євро, 29 євро, 39 євро. Зараз єдиний спосіб заповнити цю кількість місць — дуже низькі ціни на авіаквитки», — сказав виконавчий директор Ryanair.

Він наголосив, що Україна може мати нижчі ціни на авіаперельоти, ніж Польща, але повинна забезпечити й нижчі аеропортові збори, ніж у Польщі.

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Відновлення польотів в Україну

Ryanair розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця поточного року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору.

«Розглядаємо два плани: один — коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року», — сказав О'Лірі.

Він навів як приклад досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати.

«Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони (місцева влада, — ред.) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси (в Україну, — ред.)», — зазначив О'Лірі.

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За його інформацією, наразі Мінвідновлення працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси в Україну.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
22 липня 2023, 13:13
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