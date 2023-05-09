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9 травня 2023, 18:20 Читать на русском

Ryanair купує 300 нових літаків Boeing. Вартість рекордного контракту становить $40 мільярдів

Ірландський лоукостер Ryanair замовив у компанії Boeing 300 літаків 737 MAX 10 вартістю $40 млрд. Про це йдеться в повідомленні Ryanair, пише профільне видання Simple Flying.

Ірландський лоукостер Ryanair замовив у компанії Boeing 300 літаків 737 MAX 10 вартістю $40 млрд.
Фото: pixabay.com

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Переговори про придбання літаків тривали ще до початку пандемії COVID-19, але були перервані у вересні 2021 року, оскільки Ryanair і Boeing не змогли домовитись про взаємоприйнятну ціну.

У березні генеральний директор групи авіакомпаній Майкл О'Лірі сказав Simple Flying, що Ryanair нарешті погодився з тим, що їй дійсно доведеться платити більше за ці літаки.

Сьогоднішнє замовлення Ryanair Boeing 737 MAX збільшує загальну кількість літаків MAX, замовлених ірландським лоукостером, до 360.

Зараз у флоті Ryanair є літаки Boeing 737 МАХ 8 на 197 місць. У лайнерах MAX 10 можна буде розмістити 228 пасажирів, що на 21% більше, ніж у Boeing 737−800s.

«Додаткові місця, менша витрата палива та привабливіші ціни на літаки збільшать розрив у витратах між Ryanair та конкурентами в ЄС на багато років вперед», — зазначив гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі.

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Нові літаки авіакомпанія отримає в період з 2027 по 2033 роки. Близько половини літаків підуть на заміну старіших Boeing 737−800, решта призначена для розширення флоту.

Рекорд з перевезення пасажирів

Протягом останнього фінансового року Ryanair перевіз 168 млн пасажирів — це новий рекорд компанії. До 2034 року авіакомпанія сподівається збільшити цей показник на колосальні 80% — до 300 млн пасажирів.

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Джерело: Мінфін
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