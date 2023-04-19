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19 квітня 2023, 16:46 Читать на русском

Ryanair планує повернутися в Україну через два тижні після закінчення війни

Ірландський лоукостер Ryanair збирається відновити польоти в Україну приблизно через два тижні після закінчення війни. Про це заявив гендиректор авіакомпанії Майкл О’Лірі на конференції Bloomberg New Economy Gateway Europe.

Ірландський лоукостер Ryanair збирається відновити польоти в Україну приблизно через два тижні після закінчення війни.
Фото: pixabay.com

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Перевізник найняв близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному розташовані на базах Ryanair у Польщі, очікуючи на відновлення польотів.

За його словами, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і мати кілька баз у країні протягом року після повернення.

«Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну», — сказав він.

О’Лірі зазначив, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу, і авіація відіграватиме ключову роль через те, що «росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости, коли будуть відходити», тому переміщення людей за допомогою літаків може бути ключовим.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку, і О’Лірі передбачив, що вона може стати № 1, коли життя повернеться в нормальне русло.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Ryanair наймає значну кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до України після закінчення війни з Росією.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
neverice
neverice
19 квітня 2023, 16:48
#
Чудово. Чекаємо цього моменту, як ніхто.
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