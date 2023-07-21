Чи дійсно Україні необхідний зерновий коридор

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 липня 2023, 8:50 Читать на русском

Чи дійсно Україні необхідний зерновий коридор

Оскільки росія повідомила, що виходить із зернової угоди, та атакувала портову інфраструктуру, Україна активно шукає альтернативні шляхи експорту агропродукції. Чи дійсно Україна залежить від зернового коридору, та чи може обійтись без нього, розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Оскільки росія повідомила, що виходить із зернової угоди, та атакувала портову інфраструктуру, Україна активно шукає альтернативні шляхи експорту агропродукції.

Не бачу якоїсь критичної важливості зернового коридору для нашого експорту с/г продукції найближчим майбутнім. Так, 33 із 68 Мт нашого експорту агропродукції минулого сезону забезпечив саме зерновий коридор. Але цього сезону наш експортний потенціал через нижчі урожаї 2022 та 2023 років буде значно меншим — десь 43−47 Мт, або 3,6 — 3,9 Мт на місяць. У найкращі місяці минулого сезону ми могли вивозити майже 3,7 Мт без зернового коридору.

Тож, за умови, що ми зможемо домовитися з нашими західними сусідами про відновлення транзиту нашої агропродукції, а також, якщо ми зовсім трохи розширимо наші експортні можливості, то увесь цьогорічний урожай ми зможемо спокійно вивезти без того коридору.

Тож, оскільки наявність того коридору для нас не є такою критичною, наша переговорна позиція щодо його організації сьогодні має бути значно сильнішою.

Мабуть, одним із найбільших вигодонабувачів зернового коридору є Китай, який отримує (ймовірно) через Чорне море величезні обсяги української кукурудзи (25% усього китайського імпорту цього зерна у 2022 році, а цього року, схоже, значно більше). Тож, виходить, що цей коридор важливий саме китайцям. Але чи-то ми такі гонорові, що не хочемо про це з китайцями говорити, чи-то нам тут заважає основний конкурент на ринку китайської кукурудзи (і за сумісництвом наш найбільший спонсор), — але ролі Китаю в питанні вирішення проблеми з коридором щось не видно.

Читайте також: Боротьба за гектари: як зберегти земельний банк в умовах воєнного часу

Стратегічно/геополітично, нам чорноморський коридор, звісно, потрібен. Хоча б тому, що якого біса якась росія повинна нам розповідати, що і куди ми маємо експортувати?! Але ж якраз за допомогою цього зернового коридору вони то й роблять.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
21 липня 2023, 9:47
#
Зерновий коридор по факту не стільки для зерна а для безпеки чорноморських портів
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами