Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проєкт. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Україна відбудує Каховську ГЕС. Кабмін ухвалив експериментальний проєкт
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«Уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення», — сказав Шмигаль.
Що передбачає проєкт
- проєктування тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла, споруди для пропуску будівельних та екологічних витрат Каховського гідровузла, підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС;
- будівництво підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС.
Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи:
- обстеження, демонтаж зруйнованих споруд та конструкцій Каховського гідровузла;
- розробка проєкту будівництва Каховської ГЕС;
- будівництво тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла.
«Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами», — додав прем'єр.
За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін»писав, що в Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню.
6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.
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