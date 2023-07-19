Україна відбудує Каховську ГЕС. Кабмін ухвалив експериментальний проєкт

Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проєкт. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення», — сказав Шмигаль.

Що передбачає проєкт

проєктування тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла, споруди для пропуску будівельних та екологічних витрат Каховського гідровузла, підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС;

будівництво підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи:

обстеження, демонтаж зруйнованих споруд та конструкцій Каховського гідровузла;

розробка проєкту будівництва Каховської ГЕС;

будівництво тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла.

«Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами», — додав прем'єр.

За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що в Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню.

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.