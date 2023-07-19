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19 липня 2023, 11:44 Читать на русском

Україна відбудує Каховську ГЕС. Кабмін ухвалив експериментальний проєкт

Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти. Уряд схвалив експериментальний проєкт. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Україна відбудує Каховську ГЕС, які підірвали російські окупанти.
Фото: kmu.gov.ua

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«Уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення», — сказав Шмигаль.

Що передбачає проєкт

  • проєктування тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла, споруди для пропуску будівельних та екологічних витрат Каховського гідровузла, підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС;
  • будівництво підпірної споруди у нижньому б'єфі Дніпровської ГЕС.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи:

  • обстеження, демонтаж зруйнованих споруд та конструкцій Каховського гідровузла;
  • розробка проєкту будівництва Каховської ГЕС;
  • будівництво тимчасових гребель верхнього і нижнього б'єфа Каховського гідровузла.

«Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне Укргідроенерго. Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами», — додав прем'єр.

За словами Шмигаля, відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сферах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін»писав, що в Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню.

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+81
nitrolog
nitrolog
19 липня 2023, 11:53
#
Екологи кажуть що цього робити не треба, є купа факторів, але зелень хоче додатково попилити грошенята
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
19 липня 2023, 13:12
#
Действительно, а зачем отстраивать?
+
+45
irakez
irakez
19 липня 2023, 12:08
#
Тобто, сама відбудова почнеться років через 10 (коли закінчиться війна), але попилити бабло на проектні роботи можна вже зараз. А потім ще раз через 10 років, бо ну всьо помінялось же, треба пєрєдєлівать!
+
+45
parseval
parseval
19 липня 2023, 12:08
#
Велике будівництво 2.0 чи то 2−3-4−5… Розпил бюджет коштів вже гріє кишені Єрмаківській кишеньковій шавці.
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