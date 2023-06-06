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6 червня 2023, 11:19 Читать на русском

Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції.

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Що відомо

Критичного рівня вода досягне через 5 годин. Уже почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Військова адміністрація та всі служби, зокрема ДСНС та поліція, о 5 ранку були підняті по тривозі.

«Зібрана комісія ТЕБ та НС, поставлені завдання. Відбувається евакуація населення. Всі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію», — додав він.

Станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району. Водночас Прокудін наголосив, що будуть підтоплені й інші населені пункти.

Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні.

Нині організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших. О 12:00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.

В Укргідроенерго, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+154
zevs1
zevs1
6 червня 2023, 12:16
#
Разминированный Чонгар,это последствия.
+
+154
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 червня 2023, 12:46
#
Шашликі на майскіє
+
+82
Gonza
Gonza
6 червня 2023, 12:58
#
«Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму „уставших от войны“ глядачів „Кварталу“, президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони… 24.02. 2022 року російські війська спокійно проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу» ©
+
+67
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 червня 2023, 13:04
#
Війну звичайно почав путін як головний винуватець. Але з іншого боку путін насмілився напасти відкрито лише тому що Україною керувала партія Зеленського.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
6 червня 2023, 13:04
#
АТО за две недели ©
+
0
Studioexclusive
Studioexclusive
6 червня 2023, 13:47
#
К чему это?
+
0
Три літри
Три літри
6 червня 2023, 14:06
#
Коли про це казав Порошенко проти нас воювала банда під керівництвом Стрілкова.
Ти мабуть пішов і відразу записався добровольцем.
+
0
eurousa
eurousa
6 червня 2023, 14:34
#
Може я сліпий, але в чому зиск для рашки руйнувати дамбу?
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