Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Що відомо

Критичного рівня вода досягне через 5 годин. Уже почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Військова адміністрація та всі служби, зокрема ДСНС та поліція, о 5 ранку були підняті по тривозі.

«Зібрана комісія ТЕБ та НС, поставлені завдання. Відбувається евакуація населення. Всі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію», — додав він.

Станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району. Водночас Прокудін наголосив, що будуть підтоплені й інші населені пункти.

Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні.

Нині організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших. О 12:00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.

В Укргідроенерго, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.