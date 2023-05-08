Ринок праці оживає. Роботодавці змагаються за кандидатів

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«Ринок праці продовжує розвиватися за оптимістичним сценарієм. Квітень, як і всі попередні місяці 2023 року, теж перейняв естафету рекордів за кількістю пропозицій роботи», — сказано в повідомленні.

За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій).