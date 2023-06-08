Ринок праці в Україні: Кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

8 червня 2023, 8:39 Читать на русском

Ринок праці в Україні: Кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують

У травні на українському ринку праці продовжилися позитивні тенденції, йдеться в огляді Work.ua.

У травні на українському ринку праці продовжилися позитивні тенденції, йдеться в огляді Work.ua. ►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯкі тенденції на ринку праціЗа даними Work.ua, у травні компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало більш ніж 9%.
Фото: ubr.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які тенденції на ринку праці

За даними Work.ua, у травні компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало більш ніж 9%. Ринок праці наздоганяє за показником травень 2021 року і навіть січень 2022 року. Червень може стати місяцем, коли буде встановлений новий рекорд.

Де найбільша кількістю вакансій

У травні зростання кількості вакансій спостерігається особливо в прифронтових областях та регіонах на заході України.

Найбільший приріст, як порівняти з квітнем, був зафіксований у Тернопільській (+17% — 2 171 вакансія), Івано-Франківській (+14% — 2 832), Сумській (+13% — 828), Рівненській (+13% — 1 868) та Харківській (+12% — 3 131) областях.

Лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська — 28 410, Львівська — 8 781, Дніпропетровська — 8 511, Одеська область — 6 455, продовжує зростати та утримуватися в п’ятірці й Харківщина з 3 131 пропозицією роботи.

Читайте: Реальні зарплати українців у приватному секторі припинили падіння — Нацбанк

Приріст вакансій

Найінтенсивніше приростали вакансії для посад «Водій екскаватора» (+47%), «Маляр» (+45%), «Виконроб» (+42%), «Покоївка» (+41%), «Водій навантажувача» (+40%).

Також зросла кількість вакансій за посадами різноробочий, будівельник, сантехнік, піцайоло, керуючий мережі магазинів.

Як змінилися зарплати

У травні спостерігалося подальше зростання середньої зарплати по Україні, яка склала 16 500 грн.

Загалом від початку року зарплата зросла на 10% (з 15 000 до 16 500 грн). Також підросли заробітні плати в окремих регіонах України. Наприклад, в Дніпропетровській області з 15 000 до 16 000 грн, в Київській — з 18 000 до 18 200 грн, а в Одеській — з 15 500 до 16 000 грн.

Читайте також: Бізнес продовжує виплачувати зарплати попри зростання фінансових втрат — опитування

7 найвищих зарплат за посадами:

  • 52 500 грн — медіабаєр;
  • 40 000 грн — водій-міжнародник;
  • 32 500 грн — ендодонтист;
  • 30 000 грн — керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;
  • 29 000 грн — курʼєр з авто;
  • 28 000 грн — координатор зі збуту, регіональний менеджер;
  • 27 550 грн — арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів.

Серед категорій з найвищою зарплатою зберігається стабільність. Лідирує «Нерухомість» і «Топменеджмент, керівництво вищої ланки», де пропонують 30 000 грн. У категорії «Транспорт, автобізнес» середня зарплата складає 20 500 грн, в «Продажу, закупівлі» — 20 000 грн, а «Маркетингу, рекламі, PR» — 19 000 грн.

Найменші зарплати у травні отримували бібліотекарі та консьєржі (по 7 000 грн), паркувальники (7 875 грн), санітари (8 000 грн), прибиральники (8 500 грн), посудомийники (9 000 грн) та майстри виробничого навчання (9 500 грн).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає HenryVIII и 22 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами