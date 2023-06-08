Ринок праці в Україні: Кого шукають роботодавці та яку зарплату пропонують

У травні на українському ринку праці продовжилися позитивні тенденції, йдеться в огляді Work.ua.

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Які тенденції на ринку праці

За даними Work.ua, у травні компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало більш ніж 9%. Ринок праці наздоганяє за показником травень 2021 року і навіть січень 2022 року. Червень може стати місяцем, коли буде встановлений новий рекорд.

Де найбільша кількістю вакансій

У травні зростання кількості вакансій спостерігається особливо в прифронтових областях та регіонах на заході України.

Найбільший приріст, як порівняти з квітнем, був зафіксований у Тернопільській (+17% — 2 171 вакансія), Івано-Франківській (+14% — 2 832), Сумській (+13% — 828), Рівненській (+13% — 1 868) та Харківській (+12% — 3 131) областях.

Лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська — 28 410, Львівська — 8 781, Дніпропетровська — 8 511, Одеська область — 6 455, продовжує зростати та утримуватися в п’ятірці й Харківщина з 3 131 пропозицією роботи.

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Приріст вакансій

Найінтенсивніше приростали вакансії для посад «Водій екскаватора» (+47%), «Маляр» (+45%), «Виконроб» (+42%), «Покоївка» (+41%), «Водій навантажувача» (+40%).

Також зросла кількість вакансій за посадами різноробочий, будівельник, сантехнік, піцайоло, керуючий мережі магазинів.

Як змінилися зарплати

У травні спостерігалося подальше зростання середньої зарплати по Україні, яка склала 16 500 грн.

Загалом від початку року зарплата зросла на 10% (з 15 000 до 16 500 грн). Також підросли заробітні плати в окремих регіонах України. Наприклад, в Дніпропетровській області з 15 000 до 16 000 грн, в Київській — з 18 000 до 18 200 грн, а в Одеській — з 15 500 до 16 000 грн.

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7 найвищих зарплат за посадами:

52 500 грн — медіабаєр;

40 000 грн — водій-міжнародник;

32 500 грн — ендодонтист;

30 000 грн — керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;

29 000 грн — курʼєр з авто;

28 000 грн — координатор зі збуту, регіональний менеджер;

27 550 грн — арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів.

Серед категорій з найвищою зарплатою зберігається стабільність. Лідирує «Нерухомість» і «Топменеджмент, керівництво вищої ланки», де пропонують 30 000 грн. У категорії «Транспорт, автобізнес» середня зарплата складає 20 500 грн, в «Продажу, закупівлі» — 20 000 грн, а «Маркетингу, рекламі, PR» — 19 000 грн.

Найменші зарплати у травні отримували бібліотекарі та консьєржі (по 7 000 грн), паркувальники (7 875 грн), санітари (8 000 грн), прибиральники (8 500 грн), посудомийники (9 000 грн) та майстри виробничого навчання (9 500 грн).

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що ринок праці стрімко відновлюється, що створює нові виклики для роботодавців, головний з яких — дефіцит кваліфікованих кадрів.