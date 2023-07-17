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17 липня 2023, 17:51 Читать на русском

Суд дав добро на стягнення з Бахматюка понад 1,8 млрд грн на користь НБУ

Суд вирішив стягнути з колишнього власника ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка як поручителя за кредитом рефінансування понад 1,8 мільярда гривень на користь Національного банку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Суд вирішив стягнути з колишнього власника ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова ініціатива» Олега Бахматюка як поручителя за кредитом рефінансування понад 1,8 мільярда гривень на користь Національного банку.
Фото: epravda.com.ua

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Деталі

Таке рішення Печерський районний суд міста Києва ухвалив 13 липня.

Кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості банку «Фінансова Ініціатива» за одним із наданих раніше і не повернутих кредитів рефінансування.

«Незважаючи на численні спроби Олега Бахматюка, а також пов’язаних з ним компаній-нерезидентів ухилитися від виконання зобов’язань щодо повернення коштів за договором рефінансування, суд виніс справедливе рішення у справі та задовольнив позовні вимоги Національного банку в повному обсязі», — зазначив директор Юридичного департаменту НБУ Олександр Зима.

Він зауважив, що рішення суду ще може бути оскаржене, однак Нацбанк вважає, що сподівається, що апеляція має всі підстави залишити його чинним.

Передісторія

ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» у 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. Його власник Олег Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань з повернення кредитних коштів та уклав з Національним банком договір поруки.

Оскільки банк збанкрутував, а його власник не виконали взяті на себе зобов’язання, Національний банк у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовом про стягнення заборгованості з Бахматюка.

За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого майновими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань банку «Фінансова Ініціатива» за договором рефінансування, відбулося погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка як поручителя за боргами ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» за іншими кредитами рефінансування. Загальна сума заборгованості Олега Бахматюка як поручителя перед Національним банком становить майже 8 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+75
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 липня 2023, 18:01
#
Решение Суда , даже Печерского района и даже г Киева это просто БУМАЖКА. Ждем апелляции! И прочих «плюшек»!.
+
+45
nitrolog
nitrolog
17 липня 2023, 18:13
#
А яка гарна назва, відсудив, наче це вже відбулося і він повернув гроші)))
в нього їх немає, як він віддасть?
+
0
bonv
bonv
17 липня 2023, 18:43
#
Бахматюк просто так гроші не поверне…
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