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11 липня 2023, 14:37 Читать на русском

Стало відомо, куди центробанки переховують золото

Центральні банки різних країн перевозять золоті запаси додому, а інституційні інвестори вважають за краще пережити період високої інфляції у «жовтому» металі та облігаціях. Свіже дослідження компанії Invesco розповіло про те, як змінилися інвестиційні переваги інституційних інвесторів, — пише Reuters. «Мінфін» публікує головні тези.

Центральні банки різних країн перевозять золоті запаси додому.

Куди їде золото

Обвал на фінансовому ринку минулого року призвів до значних втрат для керуючих суверенними фінансами, які «фундаментально» переосмислюють свої стратегії, вважаючи, що вища інфляція та геополітична напруженість нікуди не подінуться.

Понад 85% із 85 суверенних фондів добробуту та 57 центральних банків, які взяли участь у щорічному дослідженні Invesco Global Sovereign Asset Management Study, вважають, що інфляція найближчим десятиліттям буде вищою, ніж торік.

Золото і облігації ринків, що розвиваються, вважаються хорошою ставкою в цих умовах, але торішнє заморожування Заходом майже половини золотовалютних резервів росії на суму $640 млрд, у відповідь на вторгнення в Україну, також, мабуть, викликало зрушення.

Опитування показало, що «значна частка» центральних банків стурбована створеним прецедентом. Майже 60% респондентів заявили, що це зробило золото привабливішим, а 68% — перевезли зливки до себе додому. Для порівняння: у 2020 році частка тих, хто зберігав резерви у себе вдома, становила 50%.

Один центральний банк, цитований анонімно, сказав: «Ми зберігали його (золото) у Лондоні… але тепер ми перевезли його назад до своєї країни, щоб тримати його як актив-притулок і зберігати його в безпеці».

Рін Рінгроу, голова офіційних установ Invesco, який курирував звіт, сказав, що це широко поширена думка.

«Якщо це моє золото, то я хочу, щоб воно було в моїй країні» — це мантра, яку ми бачили минулого року, або близько того", — сказав він.

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Чи є альтернатива долару

Майже 80% зі 142 опитаних вважають геополітичні кризи та провоковані ними конфлікти найбільшим ризиком майбутнього десятиліття. Разом із проблемами держборгу США та можливостями на ринках, що розвиваються, створюється підґрунтя для пошуку заміни долару.

Щоправда, віри в одну валюту опитані не мають. Кількість тих, хто розглядає китайський юань, як потенційного суперника, скоротилася до 18% із 29% минулого року.

Куди інвестуватимуть інституціонали

Найнадійнішою сферою інвестування вважають інфраструктурні проєкти. Особливо проєкти, пов'язані з виробництвом відновлюваної енергії.

У зв'язку з побоюваннями щодо Китаю, Індія другий рік поспіль залишається однією з найпривабливіших країн для інвестицій, доки компанії будують заводи ближче до місць продажу своєї продукції, що сприяє зростанню Мексики, Індонезії та Бразилії.

А от куди великий капітал не поспішає інвестувати, то це у Велику Британію, Італію та Китай. Ці напрями вважаються менш привабливими через зростання відсоткових ставок та наслідків пандемії. У поєднанні зі звичкою працювати вдома і купувати через Інтернет, нерухомість стала найменш привабливим приватним активом.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
11 липня 2023, 14:49
#
Бакс рулить!:)))
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